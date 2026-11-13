Talento de Villa Mercedes a los premios nacionales: Sergio Pereira entre los destacados de la barbería argentina

El reconocido barbero villamercedino representará a San Luis en los Premios Argentina Corta 2026, una ceremonia que reunirá a profesionales de todo el país. En diálogo con Villa Mercedes Info, compartió su emoción por la nominación, destacó el crecimiento de la profesión y agradeció el acompañamiento de sus clientes, familiares y amigos.

Villa Mercedes vuelve a tener presencia en un escenario nacional gracias al talento, la dedicación y el compromiso de uno de sus trabajadores. El barbero Sergio Pereira fue seleccionado como uno de los nominados a los Premios Argentina Corta 2026, un reconocimiento destinado a profesionales de la barbería, la peluquería y actividades afines de toda la Argentina.

La ceremonia se desarrollará el próximo lunes 16 de noviembre en el Centro Municipal de Arte (CMA), en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, con la participación de representantes de distintas regiones del país.

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La nominación constituye un reconocimiento a la trayectoria profesional de Pereira y, al mismo tiempo, una oportunidad para que el trabajo desarrollado en Villa Mercedes tenga visibilidad en una convocatoria de alcance nacional.

Un villamercedino entre los nominados de Cuyo y la región pampeana

La distinción llega a través de la Asociación Argentina de Barberos, Peluqueros y Afines (AABPA), entidad organizadora de los premios, que impulsó un proceso de selección de profesionales de distintas provincias.

De acuerdo con la comunicación institucional recibida por el barbero villamercedino, la nominación reconoce su trayectoria, ética laboral y aporte al sector.

Pereira integra la nómina correspondiente a la región Cuyo-Pampeana, junto con Esteban Estrada, Mati Mamba y Walter Ferrer, cuyos nombres aparecen en la presentación oficial de candidatos de esa región.

En conversación con Villa Mercedes Info, el profesional explicó que también hay representantes de otras localidades de San Luis y provincias vecinas.

Entre ellos mencionó a un colega de Merlo, identificado como Matías, y a profesionales de La Pampa y San Juan, quienes comparten la expectativa por los resultados de la ceremonia.

La presencia de Pereira en esta selección representa un motivo de satisfacción para el sector local, donde el oficio de barbero ha evolucionado hasta incorporar nuevas técnicas, formación permanente y una creciente especialización.

Una asociación que nació durante la pandemia

Durante la entrevista, Sergio también explicó cómo surgió la organización que impulsa esta premiación.

Según relató, la asociación tuvo sus orígenes durante la pandemia, cuando las restricciones sanitarias obligaron a muchos profesionales a modificar sus formas de trabajo y capacitación.

En ese contexto, un grupo de barberos de Buenos Aires comenzó a organizar actividades virtuales, cursos y competencias que permitieron sostener el intercambio profesional.

Con el paso del tiempo, aquella iniciativa amplió su alcance y comenzó a reunir a trabajadores de diferentes puntos del país.

Pereira destacó que uno de los objetivos de la agrupación es promover la formación, el reconocimiento de los profesionales y la posibilidad de acceder a una matrícula dentro de su estructura asociativa.

También señaló que la organización desarrolló iniciativas vinculadas con la acreditación profesional y la capacitación del sector.

De esta manera, lo que comenzó como una alternativa para mantener conectados a los trabajadores durante el aislamiento evolucionó hacia una comunidad que busca fortalecer la identidad y la valoración de la barbería argentina.

Un premio que busca reconocer la trayectoria y el profesionalismo

Los Premios Argentina Corta 2026 se presentan como una ceremonia nacional destinada a distinguir la labor de quienes contribuyen al desarrollo de la barbería y la peluquería.

Según la información difundida por los organizadores, la convocatoria contempla 15 categorías y representantes de las 23 provincias argentinas.

La organización indicó que durante los últimos 18 meses llevó adelante tareas de investigación, relevamiento y selección de profesionales, considerando aspectos como la trayectoria, el talento, la ética laboral y el aporte a la actividad.

La gala permitirá reconocer a exponentes de diferentes especialidades y generar un espacio de encuentro entre profesionales de distintas generaciones.

Para Pereira, este tipo de iniciativas también contribuye a visibilizar una actividad que requiere creatividad, conocimiento técnico, dedicación y actualización constante.

La emoción de representar a Villa Mercedes y a San Luis

Más allá del resultado final, la nominación tiene un significado especial para el profesional villamercedino.

Durante la entrevista, Sergio reconoció que recibió la noticia con sorpresa y emoción, principalmente por la posibilidad de representar a su provincia en un encuentro de estas características.

“Esto es algo relativamente sorprendente para nosotros, o para mí en mi caso, porque represento a la provincia”, expresó.

También explicó que siente que su participación refleja, de alguna manera, el trabajo de otros compañeros que integran la comunidad de barberos y peluqueros.

El reconocimiento adquiere así una dimensión que supera lo individual: pone en valor el trabajo cotidiano de quienes desarrollan su profesión lejos de los grandes centros urbanos y construyen su trayectoria a partir de la confianza de sus clientes.

En ciudades como Villa Mercedes, donde numerosos emprendedores y trabajadores independientes sostienen sus actividades con esfuerzo y dedicación, este tipo de distinciones también permite mostrar el potencial profesional del interior argentino.

“Ya con ser nominado me siento como un ganador”

Uno de los momentos más significativos de la conversación llegó cuando Sergio se refirió a sus expectativas frente a la ceremonia.

Lejos de concentrarse únicamente en la posibilidad de obtener el premio, destacó el valor que tiene haber sido elegido para participar.

“Ya con ser nominado yo ya me siento más que halagado y como un ganador”, manifestó.

Sus palabras reflejan la satisfacción de ver reconocido un recorrido profesional construido a lo largo del tiempo.

El barbero también dedicó un agradecimiento especial a quienes lo acompañaron durante su trayectoria.

“Sorprendido y agradecido por el apoyo de todos los clientes, amigos, familia”, expresó durante el diálogo con este medio.

Para Pereira, ese acompañamiento es una parte esencial del camino que lo llevó hasta la nominación nacional.

La barbería como profesión, creatividad y desarrollo

La nominación de Sergio Pereira también ofrece una oportunidad para reconocer la transformación que experimentó el sector de la barbería en los últimos años.

Una actividad tradicionalmente asociada al corte de cabello masculino incorporó nuevas tendencias, herramientas, estilos, técnicas de precisión y espacios de capacitación.

En ese proceso, muchos profesionales comenzaron a desarrollar una identidad propia, combinando el conocimiento del oficio con la atención personalizada y el vínculo cotidiano con sus clientes.

La barbería también se consolidó como una alternativa de emprendimiento y desarrollo laboral para numerosos jóvenes.

En ese escenario, las competencias y los encuentros profesionales permiten compartir experiencias, incorporar conocimientos y dar visibilidad al trabajo que se realiza en distintas regiones del país.

La participación de un representante de Villa Mercedes en los Premios Argentina Corta pone de manifiesto que el talento y la dedicación profesional también encuentran su espacio fuera de las grandes capitales.

Una ceremonia nacional con entrada gratuita

La primera ceremonia de los Premios Argentina Corta 2026 se celebrará el lunes 16 de noviembre en el Centro Municipal de Arte de Avellaneda, ubicado en San Martín 797, esquina Alsina, provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con la información de difusión, la entrada será libre y gratuita.

El encuentro reunirá a barberos, peluqueros y referentes del sector, quienes participarán de una jornada dedicada al reconocimiento de la actividad.

Será también una oportunidad para intercambiar experiencias, fortalecer vínculos profesionales y celebrar el trabajo de los representantes seleccionados.

Villa Mercedes estará presente

Mientras se acerca la fecha de la premiación, Sergio Pereira mantiene la expectativa y la satisfacción de haber alcanzado una nominación nacional.

“Vamos a ver cómo nos recibe Buenos Aires y traeremos buenas nuevas para la semana que viene”, expresó al finalizar la conversación con Villa Mercedes Info.

Su participación representa mucho más que una candidatura individual: es una oportunidad para destacar a los trabajadores que, desde Villa Mercedes, desarrollan sus capacidades y logran proyectarlas hacia otros escenarios.

El próximo lunes, el nombre de Sergio Pereira estará entre los profesionales que aspiran a recibir una distinción de la barbería argentina.

Y, cualquiera sea el resultado, su nominación ya constituye un reconocimiento a su trayectoria y una muestra del talento que existe en la ciudad.

Porque los grandes logros también comienzan en los pequeños espacios de trabajo, donde la vocación, la constancia y el compromiso se transforman en oportunidades.