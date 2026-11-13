La Policía de la Ciudad los encontró con las aves dentro de tres cajas en el baúl de una Renault Kangoo. Ambos residen en San Martín.

Un hombre y su hijo adolescente fueron detenidos acusados de robar 13 patos de los lagos de Palermo. La Policía de la Ciudad encontró a las aves dentro de tres cajas ubicadas en el baúl de una camioneta.

El procedimiento ocurrió este viernes por la mañana en el lago de regatas de Palermo. Personal de la Comisaría Vecinal 14C observó a un hombre cuando introducía en una Renault Kangoo roja una caja con aves.

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Al acercarse, los agentes constataron que en el vehículo se encontraban dos personas: un hombre de 36 años y su hijo de 15. Según informó la fuerza, ambos tenían en su poder tres cajas con los patos sustraídos del lago.

Detención y recuperación de las aves

Ante la situación detectada, los policías consultaron con la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Nancy Aron. La funcionaria dispuso la detención de ambos, la recuperación de las aves y el secuestro del vehículo.

Luego de ser identificados, se estableció que los detenidos residen en la localidad bonaerense de San Martín.