Los SUV representaron el 45% de los patentamientos de octubre. El ranking incluye modelos fabricados en Argentina, Brasil e importados de China, con precios de hasta $84.260.000.

Los SUV representaron el 45% de los patentamientos registrados en Argentina durante octubre, según los datos citados por Infobae. El segmento volvió a ubicarse como el más elegido del mercado automotor, por encima de los autos convencionales de pasajeros y de las pickups.

Los autos de pasajeros alcanzaron el 23,9% de las matriculaciones, mientras que las pickups medianas representaron el 19,4%. A ese porcentaje se sumaron las pickups compactas, con el 4%, y las full size, con el 0,4%. Los furgones y vans concentraron el 3,3% restante.

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Dentro de los SUV, la oferta se reparte entre modelos compactos del segmento B, medianos del segmento C y vehículos grandes del segmento D. El ranking de octubre muestra una competencia pareja entre distintas dimensiones y niveles de precio, con una presencia creciente de versiones híbridas.

Los 10 SUV más vendidos de octubre

1. Ford Territory: entre $48.861.930 y $62.226.700. El modelo mediano, importado de China, encabezó las ventas. Cuenta con tres versiones nafteras y una híbrida. En octubre patentó cerca de 1.791 unidades, de las cuales 1.076 incorporaron tecnología híbrida.

2. Toyota Yaris Cross: entre $41.464.000 y $54.020.000. Fabricado en Brasil, ofrece cinco versiones, dos de ellas híbridas. En octubre registró 1.256 patentamientos, con 509 unidades electrificadas.

3. Toyota Corolla Cross: entre $51.918.000 y $64.083.000. El SUV mediano producido en Brasil alcanzó 1.062 unidades en octubre. De ese total, 669 correspondieron a versiones electrificadas. Su gama cuenta con seis variantes, dos híbridas.

4. Volkswagen Tera: entre $38.625.400 y $49.126.350. El modelo compacto regional se fabrica en Brasil y se comercializa en cuatro versiones, todas con motor naftero. En octubre vendió 1.005 unidades.

5. Chevrolet Tracker: entre $41.436.900 y $51.914.900. Es el SUV argentino de mayores ventas. Se produce en la planta de Alvear, Santa Fe, y también en Brasil. En octubre patentó 953 unidades y sus cuatro versiones utilizan motores nafteros 1.2 turbo con caja automática.

6. Renault Kardian: entre $41.040.000 y $50.660.000. Fabricado en Brasil, registró 842 patentamientos en octubre. Se ofrece en cuatro versiones, incluida una variante de entrada con caja manual.

7. Peugeot 2008: entre $51.610.000 y $59.620.000. Producido en la planta de El Palomar, perteneciente a Stellantis, vendió 706 unidades durante octubre. El modelo del segmento B cuenta con tres versiones, todas equipadas con el motor T200.

8. Baic BJ30: entre USD 35.800 y USD 39.500. Importado de China, fue el SUV de una marca extranjera más vendido del mercado. Sus dos versiones son híbridas, con configuraciones 4×2 y 4×4. En octubre registró 571 patentamientos.

9. Jeep Compass: entre $67.750.000 y $84.260.000. Fabricado en Brasil, fue el Jeep más vendido del mercado durante octubre, con 462 unidades. Se ofrece en cuatro versiones, una de ellas con motor 2.0 turbo y tracción integral.

10. Jeep Renegade: entre $55.140.000 y $66.520.000. El modelo brasileño del segmento B completó el ranking con 448 unidades patentadas. Sus cuatro versiones utilizan un motor 1.3 turbo; la variante de mayor equipamiento cuenta con tracción integral 4×4.

El avance de las versiones híbridas

La presencia de motorizaciones híbridas aparece como un factor relevante en los modelos que lideran el ranking. El Ford Territory, el Toyota Yaris Cross, el Toyota Corolla Cross y el Baic BJ30 ofrecen alternativas electrificadas, mientras que el Volkswagen Tera, el Chevrolet Tracker, el Renault Kardian, el Peugeot 2008 y los Jeep Compass y Renegade mencionados no cuentan con versiones híbridas en la oferta consignada.

En el acumulado de los primeros diez meses de 2026, el Ford Territory sumó 17.634 patentamientos, de los cuales 8.726 correspondieron a híbridos. El Toyota Corolla Cross acumuló unas 9.700 unidades, con aproximadamente 6.600 electrificadas, según los datos citados en el informe.