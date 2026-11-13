Tormentas: rigen alertas naranja y amarilla para 11 provincias

El SMN advirtió por tormentas severas, ráfagas, granizo y lluvias intensas. El alerta naranja alcanza sectores de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, sin incluir al AMBA.

Las tormentas de variada intensidad afectarán este viernes a 11 provincias, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo emitió alertas de nivel naranja y amarillo por lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo.

El fenómeno abarcará amplios sectores de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Chubut. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico no incluye al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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Dónde rige el alerta naranja

El nivel más elevado se concentra en el sur de Córdoba, la franja este de La Pampa y el sector oeste de Buenos Aires. Para esas zonas se esperan tormentas localmente severas, con lluvias intensas, sostenida actividad eléctrica y posible caída de granizo de diferentes dimensiones.

Qué se prevé en las zonas con alerta amarilla

En el resto de las regiones incluidas en el aviso se pronostican tormentas aisladas, algunas puntualmente fuertes. Según el SMN, podrían dejar entre 15 y 50 milímetros de precipitación en períodos muy breves, además de descargas eléctricas, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

El cronograma previsto para este viernes

Durante la mañana y la tarde, las primeras complicaciones climáticas se esperan en La Pampa, Río Negro y Chubut.

Entre la tarde y la noche, el núcleo de inestabilidad avanzará sobre Buenos Aires, Córdoba y San Luis. En ese período también comenzarían a desarrollarse tormentas en el norte del país, especialmente en Salta y Jujuy.

Durante la noche, los fenómenos alcanzarían Catamarca, La Rioja y Santa Fe.