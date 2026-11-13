El abogado Julio César Fernández Triches participó de una entrevista en El Potenciómetro, por VMI Radio 88.1 FM, en la que se abordó la investigación por el accidente aéreo ocurrido en Villa Reynolds.

La causa involucra a once integrantes de la Fuerza Aérea y plantea interrogantes sobre las responsabilidades penales, el derecho de defensa y el reclamo de justicia de la familia.

La investigación judicial por la muerte del capitán Mauro Javier “Dogo” Testa La Rosa, ocurrida el 15 de julio de 2024 en la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, continúa siendo uno de los casos de mayor trascendencia judicial vinculados con la actividad militar en la provincia de San Luis.

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Este viernes 13 de noviembre, el doctor Julio César Fernández Triches, abogado defensor de imputados en la causa, fue entrevistado en El Potenciómetro, el programa que se emite por VMI Radio 88.1 FM, donde se abordaron los alcances del proceso judicial, sus próximas etapas y las expectativas de la familia del piloto fallecido.

La intervención del profesional permitió incorporar al tratamiento periodístico del caso una perspectiva fundamental en cualquier investigación penal: el derecho de las personas investigadas a conocer las acusaciones, ejercer su defensa y obtener una resolución judicial fundada en las pruebas reunidas.

Una investigación que involucra a once integrantes de la Fuerza Aérea

El expediente se tramita ante la Justicia Federal de Villa Mercedes y tuvo un avance significativo durante octubre de 2026, cuando fueron convocados a declaración indagatoria once integrantes de la Fuerza Aérea Argentina.

La medida fue impulsada a partir del requerimiento de la fiscal general María Gloria André y del auxiliar fiscal Leandro Kunusch Ribichini, quienes investigan presuntas irregularidades vinculadas con el mantenimiento del avión A-4AR Fightinghawk que piloteaba Testa La Rosa.

De acuerdo con la información difundida oficialmente por el Ministerio Público Fiscal, nueve personas fueron señaladas por su posible responsabilidad en el homicidio culposo del capitán, mientras que la investigación también comprende presuntas alteraciones y destrucción de documentación técnica de la aeronave.

Estas acusaciones deberán ser examinadas judicialmente, respetando las garantías procesales de cada uno de los involucrados.

Qué ocurrió aquella noche en Villa Reynolds

El 15 de julio de 2024, el capitán Mauro Testa La Rosa despegó de la V Brigada Aérea a bordo de un A-4AR Fightinghawk, matrícula C-926, durante una misión de instrucción.

Poco después del despegue, la aeronave experimentó una serie de desperfectos que terminaron con su caída.

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, primero se desprendió el paracaídas de frenado y posteriormente distintas piezas del sistema de escape, hasta producirse la separación del tubo de escape del motor.

La emergencia obligó al piloto a eyectarse. Sin embargo, el fuego generado durante el accidente alcanzó su paracaídas y provocó consecuencias fatales.

La investigación puso especial atención en los trabajos de mantenimiento realizados sobre la aeronave durante los días previos al siniestro y en los controles técnicos que debían garantizar sus condiciones de funcionamiento.

El mantenimiento del avión, en el centro de las acusaciones

Uno de los aspectos más importantes del expediente está relacionado con el procedimiento utilizado para desmontar y volver a instalar el tubo de escape de la aeronave.

El Ministerio Público Fiscal identificó posibles deficiencias en los elementos de sujeción, en la utilización de herramientas de control y en la documentación de los trabajos realizados.

Entre las irregularidades investigadas aparecen la presunta reutilización de una tuerca autoblocante que debía reemplazarse, posibles defectos en la colocación de un alambre de seguridad y cuestionamientos sobre la calibración de un torquímetro.

También se investiga si se cumplieron adecuadamente los procedimientos de inspección y autorización necesarios para que el avión pudiera volver a prestar servicio.

No obstante, la existencia de una falla técnica no determina automáticamente la responsabilidad penal de una persona. Para establecerla, la Justicia deberá evaluar las funciones individuales, las obligaciones específicas y la relación entre las conductas investigadas y el resultado fatal.

La importancia del derecho de defensa

La participación del doctor Fernández Triches en El Potenciómetro permitió situar el debate dentro de una cuestión central del proceso penal: las imputaciones formuladas por la Fiscalía deben ser sometidas al correspondiente control judicial.

La declaración indagatoria constituye una oportunidad para que las personas investigadas conozcan los hechos atribuidos y puedan presentar su versión, formular aclaraciones o ejercer su derecho a guardar silencio.

Luego de esa instancia, corresponde al juez analizar las pruebas y resolver la situación procesal de cada imputado.

Entre las decisiones posibles se encuentran el procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento, según las circunstancias y los elementos reunidos en el expediente.

Un procesamiento no equivale a una condena, del mismo modo que una imputación no supone culpabilidad.

El principio de inocencia debe mantenerse durante todo el procedimiento, independientemente de la trascendencia pública del caso.

Qué reclama la familia de Mauro Testa La Rosa

La familia del capitán sostiene desde el comienzo de la investigación un reclamo para conocer las circunstancias que provocaron su muerte y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

El abogado de la querella, Bautista Rivadera, manifestó públicamente que el objetivo es esclarecer no solamente las posibles irregularidades técnicas, sino también la cadena de decisiones y controles que permitió que la aeronave fuera utilizada aquella noche.

La representación de la familia también planteó la necesidad de investigar eventuales responsabilidades dentro de niveles superiores de la estructura militar, más allá del personal que intervino directamente en las tareas de mantenimiento.

Otro aspecto del reclamo familiar es que el esclarecimiento de lo ocurrido contribuya a mejorar las condiciones de seguridad operacional y evitar nuevos accidentes.

Se trata de pretensiones que deberán encontrar respuesta dentro del proceso judicial, mediante el análisis de las pruebas y la determinación individual de las responsabilidades.

Las próximas etapas de la causa

Con las declaraciones indagatorias convocadas durante octubre, la investigación ingresó en una fase en la que corresponde evaluar la situación procesal de los involucrados.

En esta instancia, el magistrado debe considerar los elementos aportados por la Fiscalía, las actuaciones incorporadas al expediente y los planteos realizados por las defensas.

Las resoluciones que se adopten podrían ser objeto de recursos y nuevas revisiones judiciales.

Por ese motivo, todavía no corresponde anticipar un eventual juicio oral ni mucho menos una sentencia condenatoria.

El desarrollo del expediente dependerá de las decisiones judiciales que se dicten, de las pruebas disponibles y de los recursos que puedan presentar las partes.

Un caso que trasciende el accidente aéreo

La muerte del capitán Mauro Testa La Rosa no solamente abrió una investigación sobre el funcionamiento de una aeronave militar.

También colocó bajo análisis los procedimientos de mantenimiento, los mecanismos de control, la documentación técnica y el alcance de las responsabilidades dentro de una organización de características jerárquicas como la Fuerza Aérea Argentina.

A más de dos años de la tragedia, la causa enfrenta el desafío de esclarecer lo ocurrido sin apartarse de las garantías que deben regir en cualquier investigación penal.

El reclamo de justicia de la familia y el derecho de defensa de los imputados no son principios incompatibles: ambos forman parte de un proceso judicial que debe desarrollarse con independencia y respeto por las pruebas.

La entrevista realizada en El Potenciómetro, por VMI Radio 88.1 FM, incorporó al debate público la presencia de un representante de la defensa, en una investigación que continúa generando atención en Villa Mercedes y en toda la provincia de San Luis.