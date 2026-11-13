La Camerata de la Luna y el Grupo Vocal Amún se unen en un concierto que celebra el talento musical de Villa Mercedes

Bajo el título “Besando el cielo de San Luis”, las dos destacadas agrupaciones compartirán escenario el domingo 15 de noviembre en el histórico Boliche Don Miranda, con un repertorio dedicado a la música popular argentina y latinoamericana.

Villa Mercedes volverá a ser protagonista de un encuentro cultural que pone en valor el talento de sus artistas. El próximo domingo 15 de noviembre, a las 20:30, el Boliche Don Miranda recibirá a la Camerata de la Luna y al Grupo Vocal Amún, dos agrupaciones villamercedinas que han construido sus trayectorias a partir de la excelencia vocal, el compromiso artístico y la difusión de nuestras raíces musicales.

El espectáculo, denominado “Besando el cielo de San Luis”, reunirá sobre un mismo escenario dos propuestas que, desde sus propias identidades interpretativas, comparten una profunda conexión con el folclore argentino y latinoamericano.

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La presentación tendrá además un significado especial para la Camerata de la Luna, ya que marcará su debut en el escenario del tradicional Boliche Don Miranda, uno de los espacios emblemáticos de la cultura de Villa Mercedes.

La Camerata de la Luna: 23 años llevando el talento villamercedino por el mundo

Hablar de la Camerata de la Luna es hacer referencia a una de las agrupaciones corales que han contribuido a proyectar la identidad cultural de Villa Mercedes mucho más allá de los límites provinciales.

Con 23 años de trayectoria, el conjunto ha desarrollado una intensa actividad artística, presentándose en importantes escenarios de la Argentina y participando en encuentros y certámenes internacionales.

Su recorrido nacional incluye actuaciones en Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca y San Salvador de Jujuy, entre otras ciudades.

Sin embargo, uno de los aspectos más destacados de su historia es su proyección internacional, concretada a través de tres giras que permitieron llevar la música coral villamercedina a distintos países:

España, en 2009.

Brasil, en 2012.

Ecuador, en 2019.

A esta trayectoria se suman reconocimientos que dan cuenta del nivel artístico alcanzado por la agrupación.

En 2016 obtuvo el primer premio en el Certamen Internacional de Coros San Juan Canta, mientras que en 2017 recibió la Medalla de Bronce en el Concurso Internacional de Canto Coral de La Plata.

Durante 2026, la Camerata continuó desarrollando su actividad con una nueva gira por Buenos Aires y una presentación especial en el marco de los 170 años de Villa Mercedes.

Cada una de estas experiencias representa no solamente un logro para sus integrantes, sino también una contribución a la presencia de la cultura villamercedina en escenarios nacionales e internacionales.

El Grupo Vocal Amún: la sensibilidad y la fuerza expresiva de las voces femeninas

La otra agrupación protagonista de la velada será el Grupo Vocal Amún, una formación femenina nacida en Villa Mercedes en febrero de 2019.

El conjunto está integrado por Emilia Fernández, Sara Simbrón, Miriam Huelmo y Maju Rodríguez, bajo los arreglos musicales y la dirección de Oscar Huelmo.

Su propuesta se caracteriza por el trabajo sobre las armonías vocales, la búsqueda de una identidad sonora propia y una marcada vinculación con el repertorio folclórico argentino y latinoamericano.

Sus integrantes son docentes de música con participación activa en el ámbito artístico regional, una experiencia que se refleja en la elaboración de sus interpretaciones y en el cuidado de los arreglos musicales.

Desde su creación, Amún ha transitado escenarios y encuentros culturales de relevancia, entre ellos el Festival de los Ríos, en El Trapiche; la Peña Oficial de la Chaya; y el Encuentro Nacional de Grupos Vocales, en La Rioja.

Estas presentaciones han permitido que la agrupación consolide una propuesta artística basada en la expresividad, la calidad interpretativa y el protagonismo de las voces femeninas.

Un encuentro entre dos identidades musicales

El concierto “Besando el cielo de San Luis” propone mucho más que la presentación de dos agrupaciones.

Se trata de un encuentro entre distintas experiencias, generaciones y formas de interpretar la música popular, unidas por el lenguaje del canto colectivo.

El programa incluirá obras del repertorio argentino y latinoamericano, abordadas mediante arreglos polifónicos y diferentes recursos de interpretación vocal.

La riqueza de estas propuestas reside en la posibilidad de descubrir nuevas sonoridades en composiciones que forman parte de la identidad musical de nuestra región.

La Camerata de la Luna aportará su extensa experiencia coral, mientras que Amún ofrecerá la particular sensibilidad de su formación vocal femenina.

Ambos conjuntos compartirán una noche que busca destacar la música como expresión artística, espacio de encuentro y vehículo de transmisión cultural.

El valor de los artistas locales y la identidad de Villa Mercedes

La realización de este espectáculo también permite poner en perspectiva la importancia de las agrupaciones musicales independientes y de quienes sostienen, durante años, proyectos artísticos vinculados con la cultura de sus comunidades.

En una ciudad profundamente identificada con la música y con una tradición folclórica que tiene en Calle Angosta uno de sus símbolos más representativos, la continuidad de propuestas como las de la Camerata de la Luna y Amún constituye un aporte significativo al patrimonio cultural local.

Sus trayectorias reflejan el trabajo de músicos, docentes y cantantes que han encontrado en el arte coral una manera de expresar su identidad y construir vínculos con públicos de diferentes regiones.

El encuentro del domingo representa, en ese sentido, una oportunidad para acompañar a artistas de la ciudad y reconocer el esfuerzo que existe detrás de cada presentación.

Fecha, horario y entradas para el concierto

La presentación se realizará el domingo 15 de noviembre de 2026, a las 20:30, en el Boliche Don Miranda de Villa Mercedes.

Las entradas tendrán los siguientes valores:

Anticipadas: $13.000.

En taquilla, el día del espectáculo: $15.000.

La propuesta está dirigida a toda la comunidad y especialmente a quienes disfrutan de la música coral, los arreglos vocales y las expresiones artísticas vinculadas con nuestras raíces.

“Besando el cielo de San Luis” será una nueva oportunidad para celebrar la música, reconocer la trayectoria de los artistas villamercedinos y disfrutar de dos agrupaciones que continúan llevando el nombre de la ciudad a través de sus voces.