El procedimiento se realizó durante la noche del domingo 15 de noviembre, en la zona de las calles Ramón Valdés y Guayaquil.

Un hombre de 35 años fue demorado durante la noche de este domingo 15 de noviembre en Villa Mercedes, luego de que policías encontraran diversos instrumentos metálicos de uso médico y quirúrgico dentro de una mochila.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico, que se encontraban realizando recorridos preventivos en inmediaciones de las calles Ramón Valdés y Guayaquil.

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Durante el operativo, los uniformados interceptaron e identificaron al hombre, quien llevaba una mochila. Al inspeccionarla, constataron que trasladaba distintos elementos de uso médico y quirúrgico.

Según la información suministrada, el hombre no pudo justificar la procedencia de los instrumentos. Por ese motivo, fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 10°.

Los elementos fueron secuestrados preventivamente para establecer su procedencia.