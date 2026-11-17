El boxeador de 31 años había sufrido una lesión cerebral durante una pelea ante Gary Cully en Dublín y permanecía internado desde el 1 de agosto.

El boxeador irlandés Lee Reeves murió a los 31 años, más de tres meses después de sufrir una lesión cerebral durante una pelea de peso superligero ante Gary Cully en el 3Arena de Dublín.

Reeves había quedado en coma inducido desde el nocaut sufrido el 1 de agosto y había sido sometido a una operación de urgencia. Tras su fallecimiento, la promotora Queensberry Promotions confirmó la noticia y expresó su pesar.

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El nocaut y la internación

El combate definía el título vacante celta de la Junta de Boxeo de Irlanda. Reeves cayó dos veces en el décimo asalto y, después de perder el conocimiento, fue retirado del ring en camilla y trasladado a un hospital.

El boxeador quedó internado en estado crítico pero estable. Medios de Limerick informaron que había contraído una infección durante el fin de semana, en medio de su recuperación. La muerte ocurrió en compañía de su familia.

“En Queensberry estamos consternados por el fallecimiento de Lee Reeves”, señaló la organización. “Lee era un boxeador de inmenso talento, además de un verdadero ejemplo a seguir y una inspiración para su comunidad”, agregó.

Frank Warren, director de Queensberry Promotions, también lo despidió: “Esta es una noticia desgarradora. Lee era un joven excelente y un orgullo para este deporte. Lo echaremos mucho de menos, y mis pensamientos y oraciones están con su familia y todos los que lo amaron”.

El mensaje de Gary Cully

Gary Cully, rival de Reeves aquella noche, publicó un homenaje en Instagram. Ambos se conocían desde los campeonatos nacionales y habían compartido entrenamientos en Dublín.

“Compartimos el ring en agosto, pero llevamos saliendo desde hace años”, escribió Cully. También recordó que veía a Reeves en los campeonatos nacionales y que siempre lo impresionaban sus peleas y su atuendo.

“Qué persona y qué caballero. Nunca hubo nada malo entre nosotros, campeón. No puedo creer que esté escribiendo esto, pero descansa en paz, hermano”, concluyó.

La trayectoria de Reeves

Reeves había iniciado su carrera profesional en noviembre de 2018. Terminó con un registro de 16 victorias y dos derrotas, con 11 nocauts, después de haber sido cinco veces campeón nacional amateur.

El zurdo medía 1,80 metros y disputó parte de sus primeras peleas profesionales en Canadá y Colombia antes de presentarse en Reino Unido e Irlanda.

Fuera del boxeo, era embajador y voluntario de Limerick Treaty Suicide Prevention, una organización dedicada a la prevención del suicidio. También promovía la importancia de la salud mental en los jóvenes y había prestado servicio como soldado en el 12.º Batallón, con base en Limerick.

Catherine Slattery, amiga de la familia y concejala de la ciudad, destacó su compromiso con la comunidad y su orgullo por Limerick. Jonathan O’Brien, exboxeador, entrenador y amigo de Reeves, había difundido actualizaciones sobre su evolución y organizado una campaña de recaudación para contribuir con los gastos médicos.

La organización Limerick Treaty Suicide Prevention lo despidió con una imagen de una vela encendida y un mensaje breve: “Descansa en paz, Lee Reeves, nuestro embajador”.

Con información de: infobae.com

Con información de: infobae.com