La tormenta acumuló 81,6 milímetros en AgroZAL y también dejó registros importantes en Nueva Galia, Unión, la capital provincial y otras localidades.

Las lluvias que afectaron a San Luis durante el lunes dejaron acumulaciones superiores a los 80 milímetros en distintos puntos de la provincia. Según el informe de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), el mayor registro correspondió a AgroZAL, con 81,6 milímetros.

Los datos corresponden a las precipitaciones acumuladas entre las 7 del lunes y las 7 de este martes. Detrás de AgroZAL se ubicaron Nueva Galia, con 54,5 milímetros, y Unión, con 34,4.

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Los registros en San Luis y otras localidades

En la ciudad de San Luis, la estación meteorológica del aeropuerto registró 32,7 milímetros. En Potrero de los Funes se acumularon 26,6 milímetros y en La Punta, 11.

También se registraron precipitaciones en La Punilla, con 25,7 milímetros; Navia, con 20,5; Buena Esperanza, con 19,4; Villa Reynolds, con 16,6; y Las Chacras de Juana Koslay, con 16,5.

En otras localidades, las mediciones fueron de 15,7 milímetros en Justo Daract, 13,1 en La Cumbre y Quebrada de las Higueritas, 13 en Anchorena, 11,8 en Estancia Grande y 11,5 en Naschel.

Cómo seguirá el tiempo en la provincia

Para este martes, la REM anticipó una jornada de buen tiempo en general, con descenso de las temperaturas y baja probabilidad de precipitaciones. El cielo estará mayormente despejado, aunque podría presentar nubosidad parcial y no se descartan tormentas aisladas.

Además, podrían formarse nieblas y neblinas durante la mañana en amplias zonas de la región central. Las temperaturas mínimas promediarán los 12°C y las máximas alcanzarán los 28°C. El viento soplará del sureste, entre 12 y 28 kilómetros por hora, con algunas ráfagas aisladas en las regiones central y noreste.

Para el miércoles 18, se espera un aumento de la inestabilidad, con cielo parcialmente nublado y probables lluvias y tormentas aisladas en toda la provincia a lo largo del día. Las temperaturas tendrán pocos cambios, con mínimas cercanas a los 13°C y máximas de 27°C. El viento continuará predominando del sureste, con intensidad leve.