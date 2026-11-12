Derrumbe de un edificio en Nueva York: dos muertos y heridos críticos

El edificio de tres pisos colapsó junto a una obra en construcción en Flatbush, Brooklyn. Unas 250 personas participan del operativo de rescate.

El derrumbe de un edificio de tres pisos en el barrio de Flatbush, Brooklyn, dejó al menos dos muertos y varios heridos en estado crítico, según informaron las autoridades locales de Nueva York.

El inmueble estaba ubicado junto a una obra en construcción. Tras el colapso, al menos 10 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos con lesiones de diversa gravedad. Cuatro de ellas se encontraban en estado crítico, de acuerdo con lo señalado por el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, durante una conferencia de prensa.

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Un operativo con 250 bomberos

Unos 250 bomberos trabajaban en el lugar para buscar sobrevivientes y remover los escombros. Las autoridades advirtieron además sobre el riesgo de que una estructura adyacente también pudiera derrumbarse.

Mamdani destacó la complejidad del operativo y elogió la actuación de los equipos de emergencia. En una publicación en X, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y afirmó: “Quiero agradecer a los equipos que llegaron en menos de un minuto y pasaron horas trabajando en condiciones peligrosas y altamente técnicas para rescatar a neoyorquinos. Su valentía y dedicación son extraordinarias”.

El hecho ocurrió en Brooklyn, uno de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York. Las autoridades locales continuaban trabajando en el lugar para establecer las causas del colapso.