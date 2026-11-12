Un hombre fue demorado tras amenazar con incendiar una concesionaria en Villa Mercedes

El hombre, de 63 años, tenía una botella con combustible y afirmó que había sido víctima de una presunta estafa vinculada con una batería usada.

Un hombre de 63 años fue demorado en Villa Mercedes luego de amenazar con incendiar una concesionaria. Según informó la Policía, llevaba una botella con combustible y fue ubicado en las inmediaciones de las avenidas Bartolomé Mitre y Sarmiento.

El episodio fue advertido por el Centro de Operaciones Policiales, que comunicó la situación a efectivos de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico.

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Al llegar al lugar, los policías entrevistaron al encargado del comercio y luego identificaron al sospechoso. De acuerdo con la información difundida, el hombre reconoció haber realizado las amenazas.

Como argumento, manifestó que había sido víctima de una presunta estafa relacionada con la colocación de una batería usada en su vehículo.

Con intervención de agentes de la Comisaría 8ª, el hombre quedó demorado y fue trasladado a la dependencia policial. Allí continuaron las actuaciones correspondientes.

El hecho ocurrió en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.