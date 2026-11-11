VM Recicla recuperó 2,8 toneladas de materiales en dos jornadas

Pablo Barrientos destacó la participación de escuelas y vecinos. El próximo pesaje será el 19 y 20 de noviembre.

Una botella que un estudiante guarda, las tapitas que una familia separa y el cartón que un comercio deja de mezclar con la basura pueden parecer gestos pequeños. En Villa Mercedes, esas acciones sumaron 2,8 toneladas de materiales recuperados durante las primeras dos jornadas de pesaje del concurso VM Recicla 2026.

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El resultado fue compartido por Pablo Barrientos, responsable del programa Somos ECO, durante una entrevista en Resistencia Cultural, por VMI Radio 88.1. Además de las cifras, destacó la participación de la comunidad y el papel de los estudiantes para llevar los hábitos ambientales a sus hogares.

“Los chicos, los estudiantes son los grandes replicadores”, expresó. Para Barrientos, el alcance de la iniciativa se entiende al mirar más allá de cada inscripción: detrás de un curso hay familias, amigos y vecinos que también colaboran.

Dos jornadas y una cadena de participación

Según detalló, la primera jornada se realizó en la Casa de los Artistas y estuvo destinada a las escuelas. Allí se recibieron dos toneladas de tapitas y botellas PET, reunidas por los participantes durante aproximadamente tres semanas.

En el segundo día, correspondiente a vecinos, comercios e instituciones, se sumaron alrededor de 800 kilos de materiales, entre papel, cartón, latas de aluminio y llaves de bronce.

Barrientos remarcó que la separación previa permitió que esos residuos fueran destinados a su recuperación. El equipo municipal trabajó en la recepción, el registro de los pesajes y el traslado a la Planta de Clasificación de Inorgánicos.

El concurso cerró sus inscripciones con alrededor de 100 participantes entre todas las categorías, aunque el responsable de Somos ECO aclaró que ese número no representa la totalidad de las personas involucradas: una sola inscripción escolar puede reunir el trabajo de un curso completo y su entorno.

Qué reúne cada categoría

La propuesta distribuye los materiales según los grupos participantes:

Escuelas: quinto grado de primaria y quinto año de secundaria recolectan tapitas y botellas PET.

quinto grado de primaria y quinto año de secundaria recolectan tapitas y botellas PET. Vecinos: reúnen latas de aluminio y llaves de bronce.

reúnen latas de aluminio y llaves de bronce. Comercios e instituciones: juntan papel y cartón.

La próxima instancia de pesaje será el 19 y 20 de noviembre. Luego se realizará el cierre del concurso, con entrega de premios, distinciones y reconocimientos.

Viajes, indumentaria y premios para los participantes

Barrientos explicó que los premios fueron pensados en función de cada categoría.

Para los cursos ganadores de primaria y secundaria, el primer puesto contempla un viaje de tres días y dos noches, con traslados, comidas y excursiones educativas, además de los buzos de promoción para todo el curso. El segundo puesto recibirá los buzos y el tercero, las remeras de promoción.

En comercios e instituciones, los premios serán de $500.000, $300.000 y $200.000, para el primero, segundo y tercer puesto, respectivamente, como incentivo al desarrollo de sus actividades.

En la categoría vecinos, se entregarán equipos de iluminación LED solar para el patio: cuatro para el primer puesto, tres para el segundo y dos para el tercero, junto con plantines y un árbol.

La educación ambiental empieza cerca de casa

El concurso forma parte de las acciones de Somos ECO, que, según Barrientos, lleva realizadas más de 100 charlas ambientales durante el año.

Los encuentros abordan la separación en origen, las tres R y la economía circular, con una intención concreta: que el cuidado del ambiente se incorpore a la vida cotidiana.

En las aulas, Barrientos propone partir de los espacios que los estudiantes conocen. Cuando aparecen respuestas como el mar, los bosques o los animales, busca acercar la conversación al barrio, la escuela y los lugares compartidos.

“Si tenemos que cuidar algo, tenemos que cuidar a Villa Mercedes”, sostuvo.

También advirtió sobre las consecuencias de arrojar residuos en lugares indebidos. Neumáticos, bolsas, muebles y otros elementos pueden obstruir desagües pluviales y perjudicar a toda una zona.

Dónde llevar botellas y tapitas

Para quienes separan materiales fuera del concurso, Barrientos recordó que la ciudad cuenta con alrededor de 13 botellones ecológicos, destinados a recibir botellas plásticas y tapitas.

La ubicación de esos puntos puede consultarse en el mapa disponible desde el perfil de Instagram de Somos ECO. Allí también se encuentran los canales de contacto para coordinar actividades y charlas.

El funcionario explicó que el Punto Verde Móvil y el Corazón Tapitero Viajero tienen su recorrido temporalmente pausado durante el concurso y retomarán sus actividades cuando finalice.

Más allá de los premios y del resultado de cada pesaje, Barrientos señaló el objetivo que guía el trabajo: “Instalarlo como hábito y que sea algo común, el cuidado”.