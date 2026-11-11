El Gobierno acelera la reforma electoral y busca la media sanción en el Senado en dos semanas

La iniciativa incluye la suspensión de las PASO, cambios en el financiamiento partidario y el regreso de Ficha Limpia. El oficialismo todavía debe reunir 37 votos.

El Gobierno decidió acelerar el tratamiento de la reforma electoral en el Senado y buscará obtener la media sanción en dos semanas. La iniciativa incluye como eje central la suspensión de las PASO, aunque el oficialismo todavía no tiene confirmado el respaldo necesario para avanzar.

Según fuentes de la Casa Rosada y de la bancada oficialista en la Cámara alta, La Libertad Avanza prevé convocar la próxima semana a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador fueguino Agustín Coto, con el objetivo de emitir dictamen.

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Si el proyecto obtiene dictamen, podría ser tratado en el recinto siete días después. Sin embargo, cerca de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, advirtieron que antes de llevarlo al recinto buscarán verificar que estén los votos.

El oficialismo necesita 37 votos

Para aprobar la reforma en el Senado, el oficialismo necesita reunir 37 voluntades. Desde la Casa Rosada aseguran que trabajan desde hace tiempo para conseguir ese respaldo, aunque referentes del PRO y la UCR negaron que exista un acuerdo cerrado para avanzar.

La negociación con los gobernadores aliados quedó bajo la responsabilidad del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantuvo durante los últimos meses reuniones con distintos mandatarios provinciales. Este miércoles, además, se reunió con el armador Eduardo “Lule” Menem para analizar el avance de las conversaciones.

Los acuerdos con las provincias, según interlocutores de la Casa Rosada, serán escalonados: algunas alianzas estarían prácticamente selladas y otras se cerrarían durante los próximos meses.

Suspensión de las PASO y otros cambios

El proyecto originalmente contemplaba la eliminación de las PASO, pero el oficialismo aceptó que no tendría los votos suficientes para una supresión completa y ahora apunta a suspenderlas. En el Gobierno sostienen que la medida evitaría que la ciudadanía concurra varias veces a las urnas y permitiría ahorrar un costo fiscal estimado en alrededor de US$250 millones.

La iniciativa también propone el regreso de Ficha Limpia, que impediría competir en elecciones o acceder a cargos públicos a quienes tengan una condena en segunda instancia por delitos dolosos.

Además, plantea elevar los pisos de afiliación necesarios para registrar un partido y los niveles de votos requeridos para conservar la personería, con el objetivo de limitar la existencia de los denominados “sellos de goma”.

El texto contempla cambios en el financiamiento partidario para permitir aportes regulados y trazables de personas y empresas sin límite, según la propuesta oficial. También incluye la eliminación de los espacios cedidos para propaganda partidaria gratuita, el retiro del financiamiento al Parlasur y otras modificaciones del sistema electoral.

La agenda legislativa para diciembre

El Gobierno apuesta a aprobar la reforma durante un período de sesiones extraordinarias en diciembre, que desde la Casa Rosada ya consideran prácticamente definido. La agenda también incluye el Presupuesto 2027, el denominado super-RIGI, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y una norma para desregular el cabotaje.

La suspensión de las PASO también forma parte de las condiciones que, según el material, Karina Milei había planteado a los aliados del Gobierno para avanzar en acuerdos electorales hacia 2027. Ese requisito complicó las negociaciones con los gobernadores, que buscaban garantizar pactos de no agresión en sus respectivos territorios.

Por el momento, el avance de la iniciativa depende de que el oficialismo logre confirmar los apoyos necesarios tanto en la comisión como en el recinto.