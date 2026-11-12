Murió Jorge Juan Montejo, el hombre que inmortalizó a Paolo el Rockero

El comediante falleció a los 68 años en el Hospital Santamarina de Tandil, tras permanecer varios días internado por una pulmonía y complicaciones de salud.

Jorge Juan Montejo, el hombre que alcanzó la popularidad con el personaje de Paolo el Rockero, murió a los 68 años en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal. El comediante permanecía internado desde hacía varios días por un cuadro de pulmonía y complicaciones en su salud.

Nacido el 16 de enero de 1958 en Tandil, Montejo inició su carrera artística a comienzos de la década de 1980. El personaje de Paolo surgió a partir de la observación de jóvenes de la época y fue construido con una peluca larga, una vincha y un gorro andino.

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Por sugerencia de Daniel Ripoll, director de la revista Pelo, el artista independizó al personaje de otros sketches y lo bautizó como Paolo porque consideraba que el nombre “pegaba con la cara”.

La consagración de Paolo el Rockero

La popularidad llegó en 1986, cuando Juan Alberto Badía incorporó a Montejo a la apertura de Badía & Cía. El conductor fue quien definió el nombre completo del personaje: “Paolo el Rockero”.

Con una voz temblorosa, vestimenta estrafalaria y un morral multicolor, el personaje instaló frases como “¡Uhhh… loco!”, “¿Entendés, chabón?”, “¡Qué mala onda!”, “¡Mató la onda, loco!” y “¿Qué hacés, persona?”.

Después de su paso por el programa de Badía, Montejo participó en Feliz Domingo, De carne somos, El gordo y el flaco, VideoMatch, Siempre sábado y, años más tarde, Peligro sin codificar.

También creó otros personajes, entre ellos María Pía, Goyo y el Capitán Bohemia.

Su trayectoria en el cine y los últimos años

En cine, se destacó en Los bañeros más locos del mundo (1987), donde protagonizó una recordada escena con una silla de ruedas, además de Los matamonstruos en la mansión del terror (1987), Extermineitors IV: Como hermanos gemelos (1992) y Bañeros 4: Los rompeolas (2014).

Durante la década de 1990 atravesó una depresión, problemas de consumo y crisis emocionales que lo alejaron temporalmente de los medios. Según el material publicado por Pronto, fue diagnosticado con trastorno bipolar y maníaco depresivo con episodios de delirio místico, y tuvo internaciones en el Hospital Borda y el Ramos Mejía.

Además, en 2004 y 2011 fue dado falsamente por muerto en medios de comunicación. Esas versiones erróneas, de acuerdo con la misma fuente, afectaron sus contrataciones laborales porque parte del público creía que quien se presentaba era un doble.

Con el apoyo de su familia, especialmente de su hijo Juan, Montejo regresó a Tandil. Allí continuó vinculado con el espectáculo mediante publicidades locales, videos en redes sociales y presentaciones en fiestas privadas.

En sus shows solía cerrar con una imitación del Indio Solari al ritmo de “Ji ji ji”. Luego se quitaba la peluca de Paolo y hablaba con el público. “La verdad es que si les saqué una sonrisa, me puedo ir satisfecho… los aplausos son lo más lindo que puede tener un artista”, decía.

El fallecimiento de Montejo marca la despedida del artista, mientras su personaje queda asociado al humor argentino de las décadas de 1980 y 1990.