Una bailarina de Villa Mercedes participó del encuentro del papa León XIV con jóvenes

Jimena Visetti integró el grupo artístico que acompañó el evento con un millón de jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires.

La bailarina Jimena Visetti, oriunda de Villa Mercedes, participó del encuentro del papa León XIV con un millón de jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires.

Visetti formó parte del grupo convocado para la propuesta artística presentada por el ballet Maia Roldán. Durante el espectáculo, acompañó con sus interpretaciones las presentaciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Milo J.

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La puesta combinó música y fe como parte de la recepción al Sumo Pontífice. La actividad se realizó el martes, según la información difundida por el medio puntano.

Una trayectoria ligada al folclore

Visetti construyó su carrera profesional en la danza folclórica y actualmente integra el Ballet Folklórico Nacional.

En 2023, junto con su pareja, Rodrigo Colomba, estuvo a cargo de las coreografías del ballet Camín para la apertura del Festival Nacional de Folclore de Cosquín.

Sus primeros pasos en la danza los dio en Villa Mercedes, dentro del ballet La Patria, dirigido por su madre, Silvia Herrera de Visetti. En ese espacio comenzó a formarse en una tradición familiar que también la llevó a desarrollar su faceta como coreógrafa.