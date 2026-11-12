Neumonía: se notificaron más de 140.000 casos en lo que va de 2026

La cifra fue informada en el marco del Día Mundial de la Neumonía, que busca promover la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno.

La neumonía registró 142.177 casos notificados en lo que va de 2026, con una incidencia de 306 casos cada 100.000 habitantes, según informó la doctora María Rosa Garay, directora médica del Centro Médico Vicente Taliano, de Ospedyc. La cifra fue difundida en el marco del Día Mundial de la Neumonía.

La enfermedad es una infección aguda que inflama los sacos de aire de uno o ambos pulmones. Según su gravedad, puede dificultar el paso del oxígeno y provocar cuadros que van de leves a potencialmente mortales.

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Garay explicó que la incidencia registrada en 2026 es “similar o levemente menor a los dos años anteriores”. También diferenció la neumonía de un resfrío común o una bronquitis: “La neumonía compromete directamente el tejido pulmonar: los alvéolos se inflaman y pueden llenarse de líquido, dificultando el paso del oxígeno”.

Quiénes tienen mayor riesgo

Si bien cualquier persona puede contraer la infección, los cuadros graves son más frecuentes en bebés y niños pequeños, personas mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas y quienes tienen el sistema inmunitario comprometido.

Entre las medidas de prevención se encuentran mantener al día el calendario oficial de vacunación, sostener ambientes libres de humo, ventilar los espacios y realizar controles médicos. En adultos mayores se recomiendan las vacunas antineumocócica, antigripal y contra el COVID-19, de acuerdo con la indicación médica.

Las personas gestantes deben recibir las vacunas correspondientes a cada etapa del embarazo, entre ellas las vacunas antigripal, contra el COVID-19, triple bacteriana acelular y contra el virus sincicial respiratorio, según las semanas de gestación indicadas.

También presentan mayor riesgo quienes viven en hogares de larga estadía o en condiciones de hacinamiento. En esos casos, la ventilación frecuente y la inmunización del entorno cercano son medidas relevantes.

Cuáles son las señales de alarma

En adultos, los síntomas habituales incluyen tos, fiebre alta, dolor de pecho al respirar y fatiga marcada. Sin embargo, la enfermedad no siempre se manifiesta con fiebre, especialmente en las personas mayores.

En bebés y niños, se debe prestar atención al hundimiento de las costillas al respirar, el aleteo nasal, el quejido constante y el rechazo del pecho o la comida. En adultos mayores, el cuadro puede presentarse como desorientación, somnolencia extrema, caídas o pérdida repentina del apetito, aun sin tos o fiebre evidentes.

“Una gripe o resfrío que empeora tras unos días, la falta de aire en reposo y la coloración azulada en labios o uñas exigen una consulta médica urgente”, señaló Garay. La especialista también remarcó la importancia de evitar la automedicación, en particular el uso de antibióticos sin indicación profesional.

Desde 2009, cada 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Neumonía, una fecha destinada a generar conciencia sobre la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno. El azul es el color asociado a la iniciativa y representa una de las manifestaciones más graves de la enfermedad: la falta de oxígeno, que puede provocar coloración azulada en los labios o la piel.