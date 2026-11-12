Villa Mercedes: avanza el recambio de redes cloacales en la zona centro

La obra reemplazó más de 100 metros de cañería antigua sobre calle San Martín y forma parte de un plan municipal con una inversión superior a $2.050 millones.

El recambio de cloacas avanza en la zona centro de Villa Mercedes, donde fueron sustituidos más de 100 metros de cañería de hormigón sobre calle San Martín, entre Rafael Cortéz y Ameghino. La intervención forma parte del Plan de Mejoras y Saneamiento impulsado por la Municipalidad.

Este miércoles, el intendente Maximiliano Frontera supervisó los trabajos junto con el equipo técnico y los operarios de Obras Sanitarias Mercedes. Según informó el administrador del organismo, Matías Cuello, las cañerías reemplazadas tenían más de 60 años y presentaban colapsos.

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Reemplazo de cañerías y pavimentación

La obra incorporó nuevos ductos de PVC de 160 milímetros de diámetro. El tramo intervenido ya inició el proceso de pavimentación, con el objetivo de restablecer la circulación vehicular.

Cuello explicó que las tareas se demoraron por las lluvias intensas registradas semanas atrás, que atribuyó al fenómeno de El Niño. Las condiciones dificultaron los trabajos a cielo abierto y el posterior hormigonado.

El proyecto contempla dos etapas. La primera incluye el recambio de cañerías y los empalmes, a cargo de cuadrillas de Obras Sanitarias Mercedes integradas por entre cuatro y cinco operarios, con asistencia de retroexcavadoras. La segunda comprende el aserrado, la limpieza, el relleno y la compactación, tareas tercerizadas mediante licitaciones públicas.

Desde el municipio también remarcaron la importancia de mantener una correcta señalización para prevenir accidentes y de realizar una compactación rigurosa del suelo para garantizar la durabilidad de la calzada.

Próximo frente de trabajo

Una vez finalizadas las tareas en calle San Martín, las cuadrillas se trasladarán a la esquina de León Guillet y 9 de Julio. Allí se intervendrá una red con características similares de antigüedad y desgaste.

La selección de los sectores surge de un mapeo de zonas críticas elaborado por el área de coordinación de redes y de los reportes de obstrucciones.

Obras Sanitarias recordó que, luego de completar el relleno de hormigón en cada frente, se necesita un plazo estimado de entre cinco y siete días de fraguado antes de habilitar definitivamente el tránsito vehicular.

Alcance del plan municipal

El Plan de Mejoras y Saneamiento contempla una inversión superior a los $2.050 millones. Uno de sus objetivos es reemplazar cañerías del centro de Villa Mercedes que tienen más de 80 años y que, en algunos sectores, se encuentran a una profundidad de hasta cinco metros.

La obra beneficiará de manera directa a más de 200 familias frentistas y tendrá impacto positivo en 10 barrios de la zona centro-sur, entre ellos el centro de la ciudad, San José, Güemes y Pringles.

El plan también incluye la ampliación y mejora de la planta de efluentes cloacales, donde está prevista la construcción de nuevos piletones.