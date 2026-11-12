El ministerio de Seguridad cerró “La Expo” con gran convocatoria

La tercera edición del evento se realizó el 7 y 8 de noviembre en el Parque de las Naciones, con muestras interactivas, actividades para niños y el torneo Cóndor Negro.

La Expo Seguridad 2026 cerró su tercera edición con una importante participación de familias en el Parque de las Naciones de la ciudad de San Luis. La propuesta se desarrolló el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, de 14 a 20, y permitió conocer el trabajo preventivo de las instituciones provinciales.

El evento fue organizado por el Ministerio de Seguridad y contó con la participación de distintas direcciones y organismos vinculados con la prevención. Durante las dos jornadas, los visitantes recorrieron una muestra interactiva con equipamiento, recursos y herramientas utilizadas por el personal de seguridad.

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Actividades para toda la familia

Entre las propuestas se destacaron las exhibiciones de la División Canes, las presentaciones de la Banda de Música de la Policía y las actividades del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) “Coronel Juan Pascual Pringles”.

La Dirección General de Policía Caminera y el área de Seguridad Vial instalaron pistas para que los niños recorrieran circuitos en kartings y aprendieran sobre señalización y conducción responsable. También participaron los Bomberos de la Policía, que exhibieron móviles y equipamiento y ofrecieron una tirolesa.

La División Montada brindó paseos a caballo, mientras que la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) presentó actividades recreativas. El ISSP dispuso además un espacio sobre armas menos letales y un minipolígono, en tanto que el COAR mostró su indumentaria, sus circuitos de actividades y las tareas de la unidad especial.

La muestra también incluyó la participación de empresas privadas del sector y de las municipalidades de San Luis y Juana Koslay.

El torneo Cóndor Negro

Uno de los principales atractivos fue el desarrollo de distintas etapas del Torneo de Fuerzas Especiales Cóndor Negro, en la modalidad Desafío Reto Urbano, que reunió a 17 equipos de diferentes puntos del país.

El sábado se realizó un duatlón de atletismo y ciclismo, seguido por intervenciones en la Casa de Fuego instalada dentro del predio. El domingo, los competidores participaron de una Marcha Forzada en Equipo de más de 25 kilómetros por sectores de Juana Koslay y la ciudad de San Luis.

Cada participante debió transportar 15 kilos de equipamiento durante una prueba que demandó entre cuatro y cinco horas. Por la tarde se desarrolló el Tactical Combat, una modalidad incorporada por primera vez al torneo.

El acto de cierre contó con la presencia de la ministra de Seguridad, Nancy Sosa; la directora general de Complejos Penitenciarios, Karina Mantelli; el jefe de la Policía de San Luis, Juan Carlos Serrano; y el rector del ISSP, Gerardo Velázquez, entre otras autoridades. Durante la ceremonia se entregaron las Copas Challenger masculina y femenina, además de la copa correspondiente al Tactical Combat.

Balance de la organización

Desde la organización realizaron un balance positivo y destacaron la participación de las familias, el acercamiento de las instituciones a la comunidad y la posibilidad de mostrar el trabajo preventivo que se desarrolla durante todo el año.

La convocatoria, según se informó, plantea el desafío de ampliar la propuesta en futuras ediciones y fortalecer el vínculo entre las fuerzas de seguridad y los vecinos de la provincia.