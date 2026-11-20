La fecha recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845. Este año, el feriado se trasladará al lunes 23 de noviembre y formará un fin de semana largo de tres días.

El Día de la Soberanía Nacional se conmemora cada 20 de noviembre en la Argentina en recuerdo de la batalla de la Vuelta de Obligado, librada en 1845. En 2026, el feriado se trasladará al lunes 23 de noviembre.

De esta manera, el fin de semana largo estará compuesto por el sábado 21, el domingo 22 y el lunes 23. El viernes 20 conservará su carácter de jornada laborable, de acuerdo con el calendario nacional.

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Qué ocurrió en la Vuelta de Obligado

El enfrentamiento tuvo lugar en un recodo del río Paraná, en el actual partido bonaerense de San Pedro. Allí, las fuerzas de la Confederación Argentina enfrentaron a una flota británica y francesa que buscaba avanzar por los ríos interiores e imponer sus intereses comerciales.

La defensa estuvo a cargo del general Lucio Norberto Mansilla, durante el período en que Juan Manuel de Rosas conducía las relaciones exteriores de la Confederación.

Para dificultar el avance de las embarcaciones, se tendieron tres cadenas sostenidas sobre 24 lanchones, junto con posiciones de artillería instaladas en la costa.

Pese a la resistencia, la flota extranjera logró superar la defensa. Sin embargo, el episodio quedó incorporado a la memoria histórica como un símbolo de la decisión de defender el territorio y la autonomía del país frente a potencias con mayores recursos militares.

Cuándo comenzó a conmemorarse

El reconocimiento oficial llegó en 1974, con la sanción de la Ley 20.770, que estableció el 20 de noviembre como Día de la Soberanía y dispuso la realización de actos alusivos en los establecimientos educativos.

En 2010, durante el año del Bicentenario, la fecha fue incorporada como feriado nacional. Actualmente, integra el grupo de feriados trasladables.

Por qué el feriado será el lunes 23

La Ley 27.399 establece que los feriados trasladables que coinciden con jueves o viernes pasan al lunes siguiente. Por ese motivo, en 2026 la jornada no laborable correspondiente al Día de la Soberanía Nacional se cumplirá el lunes 23 de noviembre.

Además del aspecto histórico, la conmemoración propone reflexionar sobre la soberanía y la capacidad de un país para tomar decisiones sobre su territorio, sus recursos y su futuro.