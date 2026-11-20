El piloto argentino de Alpine quedó por detrás de su compañero Pierre Gasly, que finalizó segundo, en una tanda liderada por George Russell.

Colapinto terminó noveno en la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine quedó por detrás de su compañero Pierre Gasly, segundo, mientras que George Russell, de Mercedes, encabezó la sesión.

La clasificación de la FP2 tuvo a Charles Leclerc en el tercer lugar, seguido por Isack Hadjar, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Lando Norris y Kimi Antonelli. Detrás de Colapinto finalizó Fernando Alonso.

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Una tanda marcada por las condiciones de la pista

El resultado estuvo condicionado por la evolución del trazado, que se fue secando de manera constante durante la sesión. Por ese motivo, la tabla de tiempos fue considerada un parámetro relativo para medir el rendimiento de los equipos.

Al igual que otros equipos, Alpine mantuvo sus autos detenidos durante los primeros 35 minutos y esperó a que el asfalto ofreciera mejores condiciones de agarre.

La primera práctica libre del día había resultado prácticamente nula debido a la acumulación de agua y al peligro que representaban los muros del circuito. Ningún piloto registró vueltas cronometradas y varios competidores permanecieron en los boxes.

El campeonato y el cronograma del Gran Premio

El campeonato de pilotos ya tiene como campeón asegurado al italiano Kimi Antonelli, de Mercedes. La principal disputa pendiente es la lucha por el subcampeonato, con Max Verstappen, George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Lando Norris como protagonistas.

La tercera práctica libre está prevista para el viernes 20 de noviembre a las 21:30. La clasificación se llevará a cabo el sábado 21 a la 1, mientras que la carrera será el domingo 22 de noviembre, también a la 1.

El Gran Premio se disputa en el Circuito Callejero de Las Vegas, que cuenta con 17 curvas y una extensión de 6,201 kilómetros.