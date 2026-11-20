La 38° edición se realizará el 28, 29, 30 y 31 de enero en Villa Mercedes. Los tickets anticipados cuestan $20.000 y se compran online.

La Fiesta Nacional de la Calle Angosta ya tiene sus entradas anticipadas a la venta. La 38° edición se realizará el 28, 29, 30 y 31 de enero en el predio de Calle Angosta, en Villa Mercedes, San Luis, con cuatro noches de música en el escenario Alfonso y Zavala.

Los tickets tienen un valor de $20.000 y pueden adquirirse a través de www.tuentrada.com/calle-angosta-2027. La programación combinará figuras del folclore nacional con artistas locales y regionales.

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La grilla de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta

La primera noche tendrá como principales figuras al Chaqueño Palavecino y a Lázaro Caballero, conocido como el Gurisito Formoseño. El artista obtuvo la Consagración en Cosquín en 2014.

El viernes será el turno de Sergio Galleguillo, con una propuesta vinculada a la Chaya, y Los Tekis, grupo que combina quenas, charangos y sikus con carnavalitos, huaynos y taquiraris.

La programación del sábado 30 incluirá a Los Nocheros, Sele Vera, Los Kijanoss, Los Sacheros y La Pepa Brizuela. La jornada reunirá folclore romántico, chacareras, zambas, escondidos y cuarteto.

El cierre del domingo estará a cargo de Jairo, quien cuenta con más de cinco décadas de trayectoria. También actuarán Destino San Javier, integrado por Franco Favini y los hermanos Bruno y Paolo Ragone; Los Nombradores del Alba, y el dúo cordobés de cuarteto Dale Q’ Va, formado por Neno Aguirre y David Ortiz.

La organización también anunció la participación de artistas de Villa Mercedes y de distintos puntos de la región, quienes se sumarán a la programación del escenario mayor.