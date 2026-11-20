La publicación universitaria abordará contenidos científicos, académicos, culturales e institucionales, con participación abierta a la comunidad. La primera edición está prevista para diciembre de 2026.

Usina es la nueva revista digital de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), una propuesta gratuita y de libre descarga que busca vincular la producción universitaria con la sociedad. La primera edición está prevista para diciembre de 2026.

La presentación se realizó este viernes 20 de noviembre y estuvo encabezada por el rector de la UNViMe, Marcelo Sosa, junto con el vicerrector Santiago Farenga, la secretaria de Extensión y Comunicación Estratégica, Mariana Ceballos, y el director de Editorial, Claudio Gomluch.

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La publicación tendrá una periodicidad prevista de una edición cada dos meses y estará disponible exclusivamente en formato digital, como archivo PDF, dentro del espacio de la Editorial universitaria en el sitio oficial de la institución.

Una propuesta para vincular la universidad con la comunidad

Durante la presentación, Sosa explicó que la revista busca trascender los claustros universitarios y funcionar como un espacio de diálogo entre la ciencia, la cultura, el conocimiento y la sociedad.

La propuesta estará organizada en torno a tres ejes principales: divulgación científica, divulgación académica y divulgación cultural. También incluirá contenidos sobre la actividad institucional y producciones de personas que no necesariamente pertenezcan a la universidad.

“Queremos que sea una propuesta de comunicación, de extensión, de diálogo con la sociedad”, expresó el rector.

Entre los temas previstos para el primer número se encuentran el desarrollo del campus universitario, la carrera de Medicina y trabajos destacados de estudiantes que participaron en congresos internacionales.

Convocatoria abierta para publicar contenidos

Ceballos destacó que la convocatoria no estará limitada a los integrantes de la UNViMe. Podrán participar estudiantes, docentes, nodocentes, graduados y ciudadanos interesados en compartir producciones, conocimientos y experiencias.

“La convocatoria no es solamente para la UNViMe, para los claustros de la UNViMe, sino fundamentalmente para reivindicar la palabra, la palabra escrita”, sostuvo la secretaria.

La funcionaria señaló que la iniciativa apunta a recuperar espacios para la escritura y la reflexión frente a la circulación cada vez más efímera de la información y los contenidos digitales. La convocatoria estará disponible en el portal oficial de la universidad.

Formato, acceso y contenidos de la revista

Gomluch detalló que Usina será gratuita y de libre descarga. Quienes quieran contar con una copia impresa podrán descargar el archivo e imprimirlo por sus propios medios.

La publicación también incorporará poesía, literatura y otras expresiones culturales, además de producciones científicas y académicas. La identidad gráfica fue desarrollada por integrantes de la propia universidad, entre ellos Gabriel Echandía, personal nodocente de la UNViMe.

El nombre de la revista alude a una usina como espacio generador de energía. En ese sentido, la universidad plantea que la publicación funcione como una generadora de conocimiento, creatividad, movimiento y oportunidades de expresión.

Según Sosa, la iniciativa representa una oportunidad para que la UNViMe amplíe su presencia en los ámbitos digitales, culturales, científicos y académicos, y fortalezca sus vínculos con las localidades en las que tiene presencia.

Las autoridades señalaron que la revista tendrá como principios la libertad y la gratuidad, con un proceso de selección de contenidos que preserve su identidad como publicación universitaria.