La mujer, de 29 años, cayó sobre las piedras mientras cruzaba el murallón y fue trasladada al hospital local luego del operativo de rescate.

Una mujer de 29 años debió ser rescatada este jueves 19 de noviembre luego de caer desde el murallón del balneario El Muro, en la localidad de Quines.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:00, cuando se solicitó asistencia médica tras informarse que la mujer había caído sobre las piedras mientras cruzaba el murallón.

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El operativo de rescate

Ante la situación, acudieron al lugar efectivos de la Comisaría Distrito 15°, personal de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), integrantes de los Bomberos Voluntarios de Quines y profesionales del hospital local.

Debido a que la mujer se encontraba en una zona de difícil acceso, los bomberos realizaron las tareas necesarias para retirarla del sector.

Luego de recibir las primeras asistencias en el lugar, fue trasladada en ambulancia al nosocomio local para recibir atención médica de mayor complejidad.

También participaron del procedimiento efectivos de distintas dependencias de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 5.