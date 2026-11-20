La norma mantiene los beneficios de la emergencia, incorpora pensiones compatibles con el trabajo y establece mecanismos de financiamiento y auditoría.

El Senado aprobó por unanimidad una ley permanente de discapacidad que mantiene los principales beneficios del régimen de emergencia que vence en diciembre. La iniciativa fue respaldada por los 71 legisladores presentes.

El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, elimina el carácter transitorio de la normativa vigente y convierte sus disposiciones en un régimen permanente y de orden público.

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Qué establece la nueva ley

La norma permite compatibilizar el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, con un empleo formal o la inscripción en el monotributo. Para acceder a esa compatibilidad, los ingresos no deben superar dos salarios mínimos vitales y móviles y se debe contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, conserva el nomenclador único, ratifica la actualización periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria —vinculado al IPC— y garantiza la cobertura básica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.

En materia presupuestaria, establece que la asignación del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior.

Auditorías y pago de compensaciones

El texto crea un sistema de auditorías periódicas que prevé el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el SINTyS y el RENAPER, bajo el principio del debido proceso inclusivo.

También incorpora una cláusula transitoria con un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 30 días para reglamentar la norma.

Las posiciones durante el debate

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Agustín Monteverde, defendió la aprobación de un régimen permanente en lugar de una nueva prórroga de la emergencia. “La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad”, sostuvo.

La senadora peronista Alicia Kirchner afirmó que la sanción representa “un punto de partida”, aunque advirtió que “no” constituye una respuesta definitiva. En la misma línea, Lucía Corpacci señaló que la ley fue impulsada por la movilización de los colectivos de discapacidad y reclamó modificaciones presupuestarias para garantizar su cumplimiento.

Desde otros bloques, Alejandra Vigo destacó la necesidad de acompañar a las provincias; el presidente del PRO, Martín Goerling Lara, sostuvo que los derechos no pueden depender de una emergencia; y el radical Maximiliano Abad mencionó las dificultades de prestadores e instituciones, entre ellas los aranceles congelados y las demoras en los pagos.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, definió la iniciativa como “un acuerdo social y un acuerdo político”. También afirmó que el nuevo esquema establece de dónde surgirán los fondos para financiar las prestaciones.

La sesión del Senado comenzó pasadas las 11 y, además de la ley de discapacidad, incluyó otros proyectos y la votación de pliegos para cargos judiciales.