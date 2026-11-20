El pronóstico anticipa jornadas inestables en San Luis, con alternancia de lluvias y momentos de sol hasta el lunes feriado.

Las lluvias y tormentas continuarán alternándose con momentos de sol durante el fin de semana largo en la provincia de San Luis, según el pronóstico de la Red de Estaciones Meteorológicas. Las temperaturas se ubicarán entre los 14 y los 26 grados hasta el lunes feriado.

La inestabilidad se extenderá durante las próximas jornadas, luego de un jueves con lluvias intensas en distintos puntos de la provincia. En La Florida se registraron 76,9 milímetros de agua caída, mientras que en el Valle de Pancanta y la ciudad de San Luis se acumularon 68,2 milímetros.

Publicidad

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo

Para el viernes 20 de noviembre, el pronóstico prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad desde la madrugada hasta el mediodía. Luego, la nubosidad comenzará a disminuir y habrá pocos cambios en los registros térmicos.

El sábado 21 se mantendrá una situación similar, con cielo nublado y probabilidad de lluvias y tormentas en toda la provincia. Las nubes tenderán a retirarse durante la noche. El viento soplará del sudeste y podría presentar algunas ráfagas fuertes.

La jornada previa al feriado comenzará fresca y tendrá un ascenso de las temperaturas durante la tarde. Para ese día se espera cielo mayormente despejado, aunque el viento incrementará su velocidad, especialmente en el norte provincial.

El lunes 23 de noviembre se pronostican lluvias y tormentas en el norte de San Luis. Las temperaturas mínimas rondarán los 15 grados y las máximas llegarán, en promedio, a los 26 grados, con viento variable del cuadrante sudeste.