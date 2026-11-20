Un informe de CITRA-CONICET y UNMET indicó que 846.000 jóvenes integran la Economía Popular y que el 90,9% no alcanza ingresos equivalentes a tres salarios mínimos.

Los jóvenes cuentapropistas enfrentan altos niveles de subocupación y bajos ingresos, según un informe del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), dependiente del CONICET y la UNMET. El estudio indicó que el 60,5% trabaja menos horas de las posibles o necesarias, aunque declara estar disponible y querer trabajar más.

Durante el primer trimestre de 2026, unos 846.000 jóvenes de hasta 29 años formaron parte del universo de la Economía Popular en la Argentina. El grupo representó el 24,4% de la población económicamente activa (PEA) juvenil.

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La desocupación afecta más a los jóvenes

El cuentapropismo no profesional, con escaso capital, fue la principal vía de inserción laboral y alcanzó al 60,4% de los jóvenes del sector.

Sin embargo, la desocupación tuvo una incidencia mayor entre los jóvenes: llegó al 28%, frente al 7,5% registrado entre los adultos mayores de 30 años.

“Entre jóvenes, aunque el cuentapropismo continúa siendo mayoritario, la desocupación adquiere un peso mucho más significativo, dando cuenta de mayores dificultades para acceder a una inserción laboral efectiva dentro de este universo”, sostuvo el informe.

Subocupación y jornadas laborales

El relevamiento también expuso una diferencia entre las jornadas laborales de jóvenes y adultos. Mientras entre la población adulta predominó la sobreocupación, con un 53%, entre los jóvenes prevaleció el trabajo insuficiente en horas.

En el primer trimestre de 2026, el 60,5% de los jóvenes cuentapropistas se encontraba subocupado por insuficiencia horaria, el 31,2% estaba sobreocupado y el 8,3% declaró no haber trabajado durante la semana de referencia.

“La insuficiencia de horas de trabajo tiene mayor incidencia entre jóvenes y mujeres, mientras que las jornadas extensas son más frecuentes entre personas adultas y varones”, señaló el reporte.

Bajos ingresos y cobertura estatal

Al considerar un límite de hasta tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), el 90,9% de los jóvenes que integran la Economía Popular quedó comprendido en ese rango. La proporción equivale a unas 769.000 personas y representa el 74,9% de toda la PEA joven.

En cuanto a la asistencia estatal, el 17,6% de los jóvenes del sector recibió algún tipo de ayuda económica del Estado. Dentro de ese grupo, el 49% correspondió a asalariados y asalariadas no profesionales no registrados.