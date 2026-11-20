Permanece en terapia intensiva y su familia solicita colaboración para cubrir la estadía de su papá, que viajó para acompañarlo.

La familia de Diego Busto, vecino de Villa Mercedes, inició una campaña solidaria luego de que sufriera un grave accidente de tránsito en Jujuy. Según el pedido difundido por sus allegados, permanece en terapia intensiva y su papá, Mario Busto, se encuentra en esa provincia para acompañarlo.

La convocatoria busca reunir ayuda económica para solventar los gastos de estadía de su padre, mientras Diego continúa recibiendo atención médica lejos de su ciudad.

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El accidente

De acuerdo con la información publicada por medios regionales, Diego, de 37 años, viajaba junto a otro hombre en una Renault Duster que despistó y volcó sobre la Ruta Nacional 9, en la zona de Humahuaca, el viernes 13 de noviembre.

El siniestro ocurrió durante una jornada de intensas lluvias. Ambos ocupantes quedaron atrapados dentro del vehículo y debieron ser rescatados por bomberos antes de recibir asistencia médica. Las circunstancias del vuelco permanecían bajo investigación, según esas publicaciones.

Cómo colaborar

A través de una placa titulada “Todos por Diego Busto”, sus allegados solicitaron acompañamiento para afrontar los gastos que implica permanecer en Jujuy.

Quienes puedan realizar un aporte tienen disponible el siguiente dato, difundido por la familia:

Alias: mariobusto.vm

Titular: Mario Busto, su papá.

“De todo corazón se los agradece. Seguimos orando por su pronta recuperación”, expresaron en el pedido de ayuda.

La campaña también puede acompañarse compartiendo la información para que llegue a más personas y amplíe la red de apoyo a Diego y su familia.