La Regularidad coronó a sus campeones nacionales en Villa Mercedes

La competencia reunió a participantes de distintas provincias y se desarrolló durante el fin de semana con epicentro en Villa Mercedes, San Luis.

La Regularidad tradicional completó durante el fin de semana la fecha que definió a los campeones nacionales de la especialidad, con epicentro en Villa Mercedes, San Luis. Las actividades comenzaron con la largada desde la concesionaria Familia Parra, ubicada en 25 de Mayo y Eleodoro Lobos.

La competencia fue organizada por AVAVIN, con dirección y fiscalización de Marcelo Gómez. Como establece el formato de la Regularidad Original, el torneo estuvo compuesto por cuatro carreras, de las cuales se descartó una para determinar las posiciones finales del campeonato.

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Participación de equipos de distintas provincias

El torneo nacional contó con la presencia de equipos provenientes de Mendoza, Rosario, Cañuelas, Bahía Blanca y La Pampa, además de representantes de Córdoba, una provincia con participación habitual en esta especialidad.

En el caso de los competidores de San Luis, dos de las pruebas otorgaron puntaje especial para el campeonato local. Ese incentivo favoreció la participación en las distintas categorías.

Las divisiones habilitadas para el torneo nacional fueron Velocímetro Libre, Velocímetro Original Modificado, Clásicos sin instrumental y Clásicos con instrumental.

El recorrido de las cuatro pruebas

La primera carrera unió Villa Mercedes con Nueva Esperanza por autopista y se largó el sábado a las 13:31. La segunda prueba realizó el recorrido inverso, entre Nueva Esperanza y Villa Mercedes, desde las 16:31 del mismo día.

Durante la jornada del sábado, a las 20, se realizó en la sede de AVAVIN el congreso anual de la Asociación Argentina de Clubes de Regularidad. Allí se trataron temas reglamentarios y se definieron el lugar y la fecha del Campeonato de 2027.

El domingo, desde las 8, se entregaron las hojas de ruta de la tercera competencia, que unió Villa Mercedes, Juan Llerena y Saladillo, para finalizar en El Volcán.

La cuarta y última prueba se largó desde El Volcán a las 11 y tuvo como destino Villa Mercedes, con paso por Saladillo y Juan Llerena.

Entrega de premios

Al finalizar las actividades, los participantes compartieron un almuerzo de camaradería en la sede de AVAVIM. Desde las 16 se conocieron los resultados y se realizó la entrega de premios correspondiente a cada competencia y al Campeonato Argentino.