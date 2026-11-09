Un adolescente fue resguardado tras una persecución policial en Villa Mercedes

El joven, de 17 años, circulaba en una Honda Wave y habría realizado maniobras peligrosas antes de ser interceptado en calle Intendente Landaburu al 1900.

Un adolescente de 17 años fue resguardado el sábado 7 de noviembre luego de una persecución policial por distintas calles de Villa Mercedes. El joven circulaba en una motocicleta Honda Wave y, según se informó, habría realizado maniobras peligrosas y desobedecido una orden de detención.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Comando Radioeléctrico Motorizado, que intervino luego de que el adolescente presuntamente realizara maniobras conocidas como “willy” y emprendiera la fuga al recibir la señal de alto por parte de los efectivos.

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Finalmente, los policías lograron interceptarlo en inmediaciones de calle Intendente Landaburu al 1900, en la ciudad de Villa Mercedes.

Durante la intervención, varias personas intentaron interferir en el procedimiento. La situación fue controlada por los uniformados, según la información suministrada.

La motocicleta fue secuestrada preventivamente por personal de Tránsito Municipal.

El adolescente recibió asistencia médica del SEMPRO y posteriormente quedó a disposición de C.A.N.A.F., organismo que intervino en las actuaciones correspondientes.