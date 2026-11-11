El documental “Calle Angosta, la de una vereda sola” se estrenó en Villa Mercedes y emocionó con un recorrido por la identidad local

La producción de Martín Ochoa reconstruye más de un siglo de historia, tradiciones y personajes de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

El cine villamercedino volvió a encontrarse con sus raíces a través de la presentación del documental “Calle Angosta, la de una vereda sola”, una producción dirigida y producida por Martín Ochoa, que tuvo su presentación en Cines Fénix de Villa Mercedes.

La película propone un recorrido por la historia de uno de los símbolos culturales más representativos de Villa Mercedes y la provincia de San Luis, desde los últimos años del siglo XIX hasta la actualidad, mediante testimonios, recreaciones históricas y música folclórica.

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El proyecto fue desarrollado con la participación de alumnos del Taller Municipal de Cine y técnicos locales, en una experiencia que combina investigación histórica, formación audiovisual y recuperación de la memoria colectiva.

Un viaje al pasado del barrio Estación

La historia de Calle Angosta está profundamente vinculada con el nacimiento y desarrollo del barrio Estación, un sector de Villa Mercedes que experimentó importantes transformaciones con la llegada del ferrocarril, a fines del siglo XIX y comienzos del XX.

El movimiento ferroviario, la llegada de inmigrantes, los encuentros entre vecinos y el crecimiento de las actividades comerciales y culturales fueron configurando la identidad de una zona que, con el transcurso de las décadas, se convirtió en uno de los principales referentes del folclore cuyano.

El documental recupera ese proceso histórico y pone en primer plano las vivencias de quienes contribuyeron a construir la identidad del barrio.

A través de entrevistas a historiadores y antiguos vecinos, la producción reconstruye costumbres, personajes y acontecimientos que forman parte del patrimonio cultural villamercedino.

Los personajes que hicieron grande a Calle Angosta

Uno de los aspectos destacados de la producción es la reconstrucción de figuras vinculadas con la historia y la música de Villa Mercedes.

Entre ellas aparecen Héctor “El Chivo” Montenegro, Félix Máximo María y Cándido Miranda, personalidades relacionadas con la vida social y artística del barrio.

También se aborda la historia de José Adimanto Zavala y Alfredo Alfonso, autores de la célebre cueca Calle Angosta, una composición que trascendió las fronteras provinciales y se convirtió en una referencia de la música popular argentina.

Para representar diferentes momentos del pasado, el equipo realizó convocatorias a actores con características físicas semejantes a las de algunos de estos personajes históricos.

En febrero de 2025, Villa Mercedes Info había informado sobre el proceso de selección de intérpretes para el documental, cuando la producción avanzaba con las recreaciones de época.

Aquella iniciativa buscaba dar vida a protagonistas fundamentales de la historia cultural local, incorporando el lenguaje cinematográfico como herramienta para acercar sus trayectorias a nuevas generaciones.

Una producción realizada con talento local

El documental también representa una experiencia de formación y producción colectiva para quienes participan del Taller Municipal de Cine, espacio coordinado por Martín Ochoa.

Los estudiantes intervinieron en diferentes áreas de realización, mientras que profesionales locales aportaron sus conocimientos técnicos para concretar el proyecto.

Entre los colaboradores se encuentra Fernando Peralta, mencionado durante la etapa de rodaje como responsable del trabajo técnico de cámaras.

La propuesta permitió que los alumnos trasladaran sus conocimientos del aula a una producción cinematográfica, participando en tareas relacionadas con la puesta en escena, el vestuario, el sonido y otros aspectos del rodaje.

Ochoa cuenta con una extensa trayectoria como director, productor, guionista y docente, con participación en más de 40 proyectos audiovisuales. Su trabajo ha estado especialmente vinculado con la recuperación de historias regionales y el desarrollo del cine independiente.

Una película que también preserva la memoria colectiva

Más allá de su valor cinematográfico, “Calle Angosta, la de una vereda sola” constituye un aporte a la preservación y difusión del patrimonio cultural de Villa Mercedes.

La reconstrucción de los orígenes del barrio Estación, la presencia de personajes históricos y la recuperación de testimonios permiten acercar a las nuevas generaciones una parte significativa de la historia local.

La película también recuerda que Calle Angosta es mucho más que una calle asociada con una canción o con un festival: es un espacio donde confluyen la historia ferroviaria, la inmigración, la música, las tradiciones populares y los recuerdos de distintas generaciones.

Su presentación en Cines Fénix permitió que esta realización audiovisual tuviera un encuentro con el público de la ciudad cuya historia constituye el eje central del relato.

Con esta producción, el cine local suma una obra dedicada a documentar y transmitir una parte esencial de la identidad villamercedina.

Porque Calle Angosta no es solamente una calle de una vereda sola: es también una historia compartida que continúa recorriendo generaciones.