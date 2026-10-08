Día Mundial de la Visión: cuidar los ojos también es mirar nuestros hábitos.

En el marco del Día Mundial de la Visión, especialistas advirtieron sobre el impacto del uso prolongado de pantallas y destacaron la importancia de que cada hombre, mujer y niño realice controles oftalmológicos periódicos para detectar afecciones que pueden avanzar sin síntomas iniciales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cerca del 50% de la población mundial será miope en 2050. Entre los principales factores asociados se encuentran el uso prolongado de la visión cercana durante la infancia, la falta de tiempo al aire libre, la mala iluminación y los antecedentes familiares de miopía.

El riesgo aumenta cuando uno o ambos padres son miopes, aunque los factores ambientales también influyen en la aparición y progresión de la enfermedad. En pacientes con miopía o predisposición, el uso extendido de celulares y tablets es considerado un factor de riesgo relevante.

La importancia del control anual

“Muchas afecciones oculares avanzan sin dar síntomas iniciales. Por eso, la visita anual al oftalmólogo -con examen de fondo de ojo incluido- es irremplazable, se usen o no anteojos”, explicó la Dra. María Rosa Garay, directora médica del Centro Médico Vicente Taliano, de Ospedyc.

La especialista señaló que el chequeo es especialmente importante durante la infancia, para detectar problemas de desarrollo visual que pueden afectar el rendimiento escolar. También remarcó su relevancia a partir de los 40 años y en personas con diabetes, hipertensión o antecedentes familiares de glaucoma.

Fatiga visual digital y señales de alerta

Entre el 50% y el 90% de las personas que pasan más de tres horas diarias frente a pantallas presentan síntomas de fatiga visual digital, también conocida como síndrome visual informático. El problema puede afectar tanto a niños en edad escolar como a adultos.

La frecuencia normal de parpadeo, de entre 15 y 20 veces por minuto, puede disminuir a entre 5 y 7 veces al mirar fijamente una pantalla. Esa reducción acelera la evaporación de la película lagrimal y puede provocar ojo seco, ardor, visión borrosa y dolor de cabeza.

Entre las señales de alerta de la miopía se encuentran entrecerrar los ojos para ver de lejos, acercarse demasiado a libros o pantallas, sufrir dolores de cabeza o fatiga visual, presentar bajo rendimiento escolar por dificultades para ver el pizarrón y adoptar posturas anormales de la cabeza para enfocar.

Recomendaciones para proteger la visión

Para reducir la fatiga visual digital, los especialistas recomiendan aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minutos frente a una pantalla, mirar durante 20 segundos a una distancia de seis metros y recordar parpadear.

También sugieren que los chicos realicen entre una y dos horas diarias de actividades al aire libre, mantengan los dispositivos a más de 40 centímetros de distancia y apaguen las pantallas al menos una hora antes de dormir.

“Consultar al médico ante señales como refregarse los ojos seguido, entrecerrar para enfocar o dolores de cabeza frecuentes es el primer paso para proteger la salud visual de toda la familia”, concluyó Garay.