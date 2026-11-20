El procedimiento se realizó en inmediaciones de Riobamba y Las Heras, luego de un aviso al Centro de Operaciones Policiales.

Dos hombres de 31 y 32 años fueron demorados este jueves 19 de noviembre por la tarde, luego de un procedimiento policial realizado en la ciudad de Villa Mercedes.

El operativo estuvo a cargo de policías de la Sección Patrulla del Comando Radioeléctrico, quienes recibieron una comunicación del Centro de Operaciones Policiales por la presencia de dos individuos que habrían intentado abrir un automóvil Peugeot 306.

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El vehículo se encontraba estacionado en inmediaciones de las calles Riobamba y Las Heras. Al arribar al lugar, los efectivos localizaron e identificaron a los sospechosos.

La propietaria del automóvil confirmó lo sucedido y manifestó que realizaría la correspondiente exposición policial.

En ese contexto, ambos hombres fueron demorados y trasladados a la Comisaría Seccional 8°, donde continuaron las diligencias de rigor.