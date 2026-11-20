El accidente ocurrió durante la madrugada del jueves 19 de noviembre, entre los ingresos a Balde y Chosmes. El conductor fue trasladado al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”.

Un hombre de 49 años resultó herido durante la madrugada de este jueves 19 de noviembre, tras un accidente entre dos camiones ocurrido en el kilómetro 825 de la Autopista de las Serranías Puntanas, entre los ingresos a Balde y Chosmes.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 2, cuando un camión Mercedes Benz Accelo 1016/39, que circulaba de este a oeste, impactó contra la parte trasera del semirremolque de un camión Scania que transitaba en la misma dirección.

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Según informaron desde el Departamento Seguridad Vial 1, dependiente de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial (DG-6), el Mercedes Benz era conducido por un hombre de 49 años, con domicilio en la provincia de Córdoba. Tras la colisión, quedó atrapado en la cabina.

El conductor fue rescatado por personal de la Dirección General de Bomberos (DG-11). Luego recibió asistencia médica y fue trasladado en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” para recibir atención de mayor complejidad debido a las heridas que presentaba.

El camión Scania era conducido por otro hombre de 49 años, con domicilio en la provincia de Mendoza, quien no sufrió lesiones. El alcotest realizado al conductor arrojó resultado negativo: 0,00 g/l de alcohol en sangre.

Al conductor herido no se le pudo realizar el alcotest debido a las lesiones sufridas. Las causas del accidente se encuentran bajo investigación.

En el lugar también trabajaron efectivos de la Comisaría Distrito 48° de Balde y del Departamento de Policía Científica.