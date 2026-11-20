La cirugía se realizó en el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, duró 14 horas y permitió tratar un mixoma odontogénico que comprometía el maxilar superior derecho.

Una paciente de 28 años fue sometida en San Luis a una cirugía de alta complejidad para reconstruir parte de su maxilar superior con hueso de su propio peroné y una prótesis de titanio diseñada e impresa en 3D.

La intervención fue realizada por el Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Central Dr. Ramón Carrillo y constituyó la primera experiencia de este tipo en la provincia, según informó la Agencia de Noticias San Luis.

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Una intervención de 14 horas

La paciente tenía un mixoma odontogénico, un tumor benigno pero localmente agresivo que comprometía el maxilar superior derecho. El equipo médico explicó que la lesión crecía rápidamente y podía provocar una importante deformación del rostro, además de dificultades para comer y masticar.

Para tratarla, los profesionales retiraron la mitad del maxilar superior derecho afectada por el tumor, junto con la mitad de los dientes superiores. También reconstruyeron con una malla de titanio el piso de la órbita derecha, la estructura ósea que sostiene el ojo.

El procedimiento consistió en una hemimaxilectomía con reconstrucción microquirúrgica mediante un colgajo de peroné. El hueso fue extraído de la pierna de la paciente junto con una arteria y una vena, y luego colocado en el rostro para formar un nuevo maxilar.

Además, se utilizó una prótesis de titanio fabricada a medida mediante impresión 3D. A través de microcirugía, los vasos sanguíneos del peroné fueron conectados con una arteria y una vena del cuello para mantener vivo el tejido y recuperar la funcionalidad de la zona.

Planificación y trabajo interdisciplinario

La operación demandó 14 horas y contó con alrededor de diez personas distribuidas en dos equipos de Cirugía de Cabeza y Cuello, que trabajaron de manera simultánea.

La planificación comenzó aproximadamente un mes y medio antes de la intervención. A partir de varias tomografías, el equipo estudió la anatomía de la paciente, diseñó virtualmente la resección e imprimió un modelo tridimensional. También se fabricaron guías quirúrgicas y placas de titanio personalizadas.

El equipo de Cirugía de Cabeza y Cuello estuvo integrado por Luis Mariano Sánchez, jefe del servicio; Daniel Agramunt y Tomás Kruse, médicos de staff; y Fermín Gazze, médico residente. También participaron Esteban Criado del Río y Pedro Bermúdez, quienes viajaron desde Córdoba para colaborar con la operación.

Desde el servicio señalaron que una cirugía de esta magnitud requiere la intervención coordinada de cirujanos, anestesiólogos, instrumentadores quirúrgicos, técnicos de anestesia, profesionales de terapia intensiva, fonoaudiólogos, kinesiólogos, médicos clínicos y personal de apoyo.

La recuperación de la paciente

La intervención fue considerada exitosa. Luego de la operación, la paciente permaneció entre cuatro y cinco días en terapia intensiva, pasó a una sala común y recibió el alta hospitalaria 48 horas después.

El equipo médico indicó que la paciente se encontraba muy conforme y se recuperaba bien, aunque continuaba bajo controles para seguir su evolución.

Los profesionales también destacaron que la decisión de operar un tumor benigno fue conversada en profundidad con la paciente. La cirugía había sido postergada por dificultades personales hasta que finalmente pudo concretarse.

El Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello resaltó que este tipo de procedimientos requiere experiencia, tecnología, planificación, trabajo interdisciplinario e inversión económica, y valoró la posibilidad de brindar esta atención en San Luis sin que los pacientes deban trasladarse fuera de la provincia.