La iniciativa fue sancionada por 42 votos contra 26 e incluye desalojos exprés, cambios en expropiaciones y la restitución de los límites a la extranjerización de campos.

El Senado aprobó por 42 votos contra 26 el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que mantiene vigente la Ley de Tierras Rurales y sus límites a la extranjerización de campos. La iniciativa también establece un mecanismo de desalojos exprés para inmuebles usurpados o con tenencias irregulares.

La propuesta fue respaldada por el oficialismo y bloques aliados, entre ellos La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal y Movimiento por Misiones.

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En contra votaron el bloque Justicialista, Movere Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, el Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social.

Qué límites mantiene la Ley de Tierras

El texto reafirma el límite del 30% de extranjerización de tierras a nivel nacional, provincial y departamental. También conserva el tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, además de las restricciones vinculadas con espejos de agua y zonas de frontera.

La restitución de esas disposiciones se produjo luego de que el oficialismo eliminara inicialmente los cambios a la Ley de Tierras y a la normativa sobre manejo del fuego durante el tratamiento legislativo. Posteriormente, la Cámara de Diputados reincorporó la ley, en un contexto marcado por el temor a una eventual derogación del DNU 70/23.

Desalojos exprés y plazos para inquilinos

La norma permite que un juez disponga la entrega inmediata de un inmueble cuando se trate de una usurpación o de una tenencia precaria, siempre que el derecho invocado resulte verosímil y previa caución juratoria.

A pedido del propietario, el juez podrá intimar la devolución del inmueble dentro de las 72 horas. Para iniciar el trámite, el dueño deberá acreditar mediante documentación su titularidad sobre el terreno, la vivienda o el campo.

La situación será diferente para los deudores morosos. En esos casos, el propietario deberá enviar una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para regularizar la deuda, contados desde la recepción de la notificación.

Cambios en las expropiaciones

El proyecto establece que la declaración de utilidad pública deberá aplicarse de manera restrictiva y que el Estado tendrá que fundamentar claramente los motivos de la medida.

Además, fija un tope del 30% para la indemnización por lucro cesante. La tasa de interés aplicable será la variación del Índice de Precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a 30 días.

Regularización de escrituras

La iniciativa también modifica la denominada Ley Pierri, que regula la regularización dominial. El cambio permite que las familias puedan acceder a la escritura de su vivienda única cuando acrediten una posesión pública durante los 10 años anteriores.