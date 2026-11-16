El clima en San Luis tendrá nubes, lluvias aisladas y menos calor durante la semana

El pronóstico anticipa temperaturas de entre 13 y 27 grados, cielo cubierto e inestabilidad en distintas localidades de la provincia.

El clima en San Luis estará marcado por abundante nubosidad, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, además de un descenso de las temperaturas durante el inicio de la semana. Las mínimas se ubicarán en torno a los 13 grados y las máximas llegarán a 27.

Durante la madrugada del lunes 16 de noviembre se registraron precipitaciones en distintos puntos de la provincia. En Nueva Galia cayeron 15 milímetros, mientras que en La Florida se acumularon 12 milímetros y en Villa Mercedes, 10.

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El alerta por lluvias fuertes previsto para todo el territorio provincial se cumplió de manera parcial, de acuerdo con el reporte. La jornada comenzó con nubarrones, amenazas de tormentas y una baja de la temperatura.

Cómo seguirá el tiempo

Para este lunes se espera un cielo de mayor a parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias y tormentas aisladas en gran parte de San Luis. Aunque podrían registrarse períodos de sol, las temperaturas máximas se mantendrán cerca de los 27 grados.

El viento comenzará leve y con direcciones variables, y durante la mañana rotará hacia el sureste.

Para el martes, la Red de Estaciones Meteorológicas prevé buen tiempo, cielo nublado y baja probabilidad de precipitaciones. Se anticipan mínimas de 13 grados, máximas de 27 y vientos del sur.

La inestabilidad continuaría el miércoles, con registros térmicos similares. Según el pronóstico, esas condiciones podrían extenderse hasta el jueves, cuando el viento tendría mayor protagonismo.