El Papa León XIV llamó a “mirar a la Argentina con los ojos de Dios” durante su visita a Córdoba

El pontífice cerró sus actividades en la provincia con un mensaje de esperanza, servicio y renovación dirigido a la comunidad católica.

El Papa León XIV cerró sus actividades en Córdoba con un llamado a mirar el futuro de la Argentina desde la fe, renovar el compromiso de la Iglesia y fortalecer el servicio a las comunidades.

“¡Atrévanse a mirar a la Argentina con los ojos de Dios!”, expresó ante obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales reunidos en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

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El mensaje estuvo atravesado por la esperanza y la necesidad de revisar la propia vocación. Luego de celebrar una misa multitudinaria en FAdeA y encontrarse con fieles en las calles, León XIV alentó a las comunidades católicas a reconocer lo construido y abrir nuevos caminos.

“Sueñen con jóvenes preguntándose si Cristo los llama; con parroquias que sean comunidades vivas de fe; con familias religiosas que tengan la audacia de sus fundadores; con seminarios y noviciados donde se formen santos”, pidió.

En ese tramo, evocó la convocatoria de Francisco a los jóvenes argentinos durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, en 2013. “¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco!”, afirmó, y sostuvo que ese impulso debe llevarla “a todos los rincones” para anunciar el Evangelio.

Una mirada sobre las necesidades del país

León XIV vinculó su invitación con la historia de santos argentinos como Mama Antula, el Cura Brochero y el beato Ceferino Namuncurá, a quienes presentó como ejemplos de vidas dedicadas al servicio aun en contextos difíciles.

“Dios sigue derramando su gracia y quiere contar con ustedes para hacerla llegar desde La Quiaca hasta Ushuaia, y hasta el último rincón de la tierra”, sostuvo.

El pontífice también reconoció la presencia de la Iglesia argentina junto a quienes sufren y enumeró problemas que, según planteó, requieren respuestas concretas: el hambre, las injusticias, la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo y las dificultades para acceder a una vivienda digna.

“El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna. La caridad cristiana se compromete seriamente con todo ello”, señaló.

Además, pidió que esa cercanía incluya el acompañamiento espiritual y retomó una expresión de Francisco: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”.

El llamado a revisar la propia vocación

El discurso tuvo como eje los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola, cuya presencia en la Argentina relacionó con Mama Antula, el Cura Brochero y Francisco.

A partir de ese marco, invitó a los presentes a examinar cómo viven su entrega a Dios y a las comunidades. “Con los años puede ocurrir algo paradójico: trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”, advirtió.

Por ese motivo, pidió volver a la oración, la Eucaristía y la escucha de la Palabra, y evitar que las urgencias, el cansancio o la rutina apaguen la vocación.

También llamó a reconocer errores y mantener la disposición a recibir correcciones. Mencionó la dureza con los demás, las rivalidades y la comodidad, y alertó sobre el riesgo de justificar conductas que se sabe que están mal.

“Fallamos también cuando no hacemos el bien que nos correspondía: cuando ya no escuchamos con paciencia, cuando elegimos la comodidad o cuando callamos ante algo que deberíamos afrontar”, expresó.

Frente a esas dificultades, alentó a conservar la libertad para asumir nuevos destinos y responsabilidades, incluso cuando eso implique dejar lugares conocidos o proyectos a los que se dedicaron años.

“Volvamos a nuestras comunidades con esperanza”

En el cierre, León XIV pidió que el encuentro se traduzca en una renovación del servicio cotidiano. “Volvamos a nuestras comunidades con esperanza, con libertad y con ganas de seguir sirviendo”, convocó.

El Papa reconoció que muchos no llegarán a ver todos los frutos de su entrega, al igual que quienes los precedieron. Sin embargo, los animó a perseverar y a confiar en el futuro de la Iglesia en el país.

“Que Dios encuentre en nosotros hombres y mujeres dispuestos a seguirlo y a ser modelados por su amor. Gente que no ‘afloje’ hasta llegar a la santidad”, expresó.

Antes de encomendar ese camino a Nuestra Señora de Luján, dejó un mensaje de esperanza sobre la Argentina: “El Señor ha hecho cosas grandes en esta tierra y estoy convencido de que todavía hará muchas más”.