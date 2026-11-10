León XIV emocionó a una multitud de jóvenes en Palermo y pidió no perder la esperanza

El Papa habló ante miles de jóvenes reunidos en Palermo, escuchó testimonios sobre adicciones y exclusión social y llamó a responder a Cristo sin miedo.

El papa León XIV emocionó a una multitud de jóvenes reunida en Palermo y les pidió que no pierdan la esperanza, durante un encuentro en el que también escuchó testimonios sobre adicciones, violencia y acompañamiento social.

“Muy buenas noches y gracias, qué maravillosa acogida. Una bienvenida que quizás solo Argentina puede dar”, expresó el Pontífice en sus primeras palabras, luego de escuchar a los jóvenes que participaron de la actividad.

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“Comprendo lo que sienten, sé que es duro, pero no pierdan la esperanza”, remarcó León XIV. Además, sostuvo: “Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Haz cuanto puedas, con todo tu corazón, y suma tus esfuerzos a los de los demás”.

El Papa también afirmó que, cuando una persona llega “al límite” de sus fuerzas, debe recordar que “las de Dios no se agotan”. “Adelante, siempre adelante. El señor camina contigo”, agregó.

El mensaje del Papa a los jóvenes

Durante su intervención, León XIV señaló que hay muchos jóvenes con “la inquietud de dar su vida a Cristo” y los convocó a no tener miedo de responder a ese llamado.

“También en las cosas ordinarias podemos encontrarnos con él. Por eso no tenemos que vivir dos vidas, una para Dios y otra para nosotros. Cuando trabajas o estudias, hazlo con amor y ofrécelo a Dios”, sostuvo.

Los testimonios en Palermo

Uno de los testimonios estuvo a cargo de Cristian, quien contó que se encuentra en recuperación y que logró salir adelante con el acompañamiento del Hogar de Cristo.

“Hoy estoy de pie gracias a la familia grande del Hogar de Cristo, que un día recibió mi vida sin preguntarme quién era. Me dio un abrazo y me brindó un plato de comida caliente”, relató.

El joven contó que vivió en la calle y que atravesó problemas de adicciones. También relató que sufrió bullying durante años, que comenzó a aislarse y que a los 15 años probó cocaína.

“Me costó entender que tengo una enfermedad, que soy adicto. Tuve que sanar todo un pasado marcado por la violencia”, explicó. Según su testimonio, cuando se siente desbordado acude a una capilla y encuentra alivio en la oración.

“No puedo cambiar mi pasado, pero sí mi presente y mi futuro”, concluyó Cristian.

Agustina, maestra de primaria, contó que desde los 16 años brinda apoyo escolar en comedores. “Conocí muchos chicos como Cristian que salieron adelante, pero hubo muchos otros que quedaron en el camino”, señaló.

El encuentro se realizó el martes 10 de noviembre de 2026 en Palermo, donde miles de jóvenes se reunieron para recibir al Papa y algunos pudieron intercambiar unas palabras con él.