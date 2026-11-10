La pobreza habría sumado casi 3,4 millones de personas en la Argentina durante un año

Un informe de ExQuanti estimó que 16,2 millones de personas se encontraban en situación de pobreza durante el tercer trimestre de 2026, aunque advirtió que se trata de una proyección condicionada por la falta de datos oficiales.

La pobreza habría alcanzado a 16,2 millones de personas en la Argentina durante el tercer trimestre de 2026, según una estimación de la consultora ExQuanti basada en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. El cálculo representa un aumento de casi 3,4 millones de personas frente al mismo período del año anterior.

De acuerdo con el informe, el indicador habría vuelto a crecer entre julio y septiembre de 2026, luego de que la reducción de la pobreza perdiera continuidad a partir del tercer trimestre de 2025. La cifra también supera el último dato oficial del INDEC, que había registrado 15,4 millones de personas pobres durante el primer semestre del año.

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Una estimación elaborada ante la falta de datos oficiales

ExQuanti aclaró que su cálculo fue realizado ante la falta de la base usuaria oficial correspondiente al tercer trimestre de 2026. Para elaborar la medición, la consultora recurrió al Nowcast de Pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), correspondiente al semestre abril-septiembre de 2026, y aplicó un ajuste para corregir la subestimación propia de los promedios semestrales móviles.

La proyección para 2027 fue construida a partir de la extensión del crecimiento promedio trimestral registrado durante el último año. El supuesto contempla la continuidad de la velocidad de deterioro, aunque el informe señaló que el resultado podría modificarse si cambia el escenario económico o la orientación de las políticas públicas.

La advertencia sobre la evolución social

En su análisis, la consultora sostuvo que “la pobreza en la Argentina hoy está navegando a una velocidad que va a significar que el gobierno del presidente Javier Milei terminará con un nivel de pobreza mayor al alcanzado durante la pandemia”.

ExQuanti remarcó, no obstante, que esa proyección está condicionada por la dinámica socioeconómica futura y por la eventual implementación de medidas capaces de revertir la tendencia.

En ese contexto, el Poder Ejecutivo incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 la eliminación del aumento automático de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una herramienta de asistencia que, según el informe, había contribuido a la baja previa del indicador.

El análisis fue difundido mientras el papa León XIV desarrolla una visita al país y coloca entre sus ejes pastorales el fortalecimiento de la fe y el compromiso con los sectores más vulnerables.