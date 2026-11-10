El riesgo país volvió a bajar y se alejó de los 900 puntos básicos

El riesgo país de la Argentina volvió a bajar este martes y se ubicó en 856 puntos básicos, en una jornada sin operatoria local por el feriado vinculado a la visita del papa León XIV.
El indicador elaborado por JP Morgan cedió 16 unidades frente a los 872 puntos del cierre anterior, lo que representó una baja del 1,9%. De esta manera, extendió el retroceso registrado el lunes, cuando había caído 52 puntos.
La evolución de los bonos y las acciones
La baja del riesgo país se produjo en un contexto de buena performance de los bonos soberanos, que avanzaron 1% durante la jornada.
En tanto, las acciones argentinas mostraron resultados mixtos y buscaron continuar su recuperación tras el impacto de las elecciones legislativas en Estados Unidos y las presidenciales de Brasil.
A pesar de las últimas caídas, el indicador acumula una suba del 9,9% en lo que va del penúltimo mes del año. En relación con el acumulado de 2026, el incremento alcanza el 51,5%.
Con información de: noticiasargentinas.com
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