El riesgo país volvió a bajar y se alejó de los 900 puntos básicos

El indicador de JP Morgan operó en 856 puntos, con una caída de 16 unidades respecto del cierre previo, en una jornada sin operatoria local.

El riesgo país de la Argentina volvió a bajar este martes y se ubicó en 856 puntos básicos, en una jornada sin operatoria local por el feriado vinculado a la visita del papa León XIV.

El indicador elaborado por JP Morgan cedió 16 unidades frente a los 872 puntos del cierre anterior, lo que representó una baja del 1,9%. De esta manera, extendió el retroceso registrado el lunes, cuando había caído 52 puntos.

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La evolución de los bonos y las acciones

La baja del riesgo país se produjo en un contexto de buena performance de los bonos soberanos, que avanzaron 1% durante la jornada.

En tanto, las acciones argentinas mostraron resultados mixtos y buscaron continuar su recuperación tras el impacto de las elecciones legislativas en Estados Unidos y las presidenciales de Brasil.

A pesar de las últimas caídas, el indicador acumula una suba del 9,9% en lo que va del penúltimo mes del año. En relación con el acumulado de 2026, el incremento alcanza el 51,5%.

Con información de: noticiasargentinas.com

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