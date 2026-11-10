Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras: investigan las circunstancias del fallecimiento

El músico santafesino tenía 76 años y fue hallado en su estudio de grabación de la ciudad de Santa Fe. Había dejado los escenarios en febrero por motivos de edad y salud.

Marcos Camino, exacordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, murió este martes a los 76 años en la ciudad de Santa Fe. El músico fue hallado en su estudio de grabación y, según las pericias policiales citadas en el reporte, se habría quitado la vida.

El hallazgo se produjo cerca de las 17 en el inmueble ubicado sobre la calle Alvear al 4900, donde funcionaba el espacio de trabajo del artista. El operativo policial generó interrupciones en el tránsito y conmoción entre los vecinos, mientras se desarrollaban las actuaciones para establecer las circunstancias del fallecimiento.

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Una trayectoria de más de cinco décadas

Nacido en la ciudad de Santa Fe, Camino comenzó a tocar el acordeón a piano desde muy joven. Su estilo, marcado por un ritmo cadencioso, se convirtió en una de las principales señas de identidad de la cumbia santafesina.

El músico se incorporó a la agrupación el 9 de diciembre de 1972, cuando todavía se llamaba Sexteto Palmeras. Con el tiempo, asumió la conducción y la dirección musical junto al cantante Rubén “Cacho” Deicas, y tuvo a su cargo arreglos musicales y tareas de gestión.

Durante más de cinco décadas, la banda pasó de presentarse en bailes populares de las provincias del Litoral a actuar en escenarios de todo el país y Latinoamérica. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran “El bombón asesino”, “Olvídala”, “Soy sabalero”, “La chola” y “Doble vida”.

El retiro de los escenarios

En febrero de este año, Camino había anunciado su decisión de dejar las presentaciones por cuestiones de edad y salud. Su lugar en los shows iba a ser ocupado por su hijo, Marcos Camino Jr., mientras que la banda había anticipado que continuaría con sus compromisos artísticos.

Uno de los momentos más destacados de la carrera del conjunto ocurrió en noviembre de 2019, cuando Los Palmeras actuaron durante la final de la Copa Sudamericana disputada en Asunción, Paraguay, ante más de 40.000 hinchas de Colón de Santa Fe y una audiencia televisiva internacional.