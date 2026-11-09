Tres hombres fueron demorados por el presunto robo de cables en Villa Mercedes

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Costanera Sur, cerca del Monumento al Indio, tras un alerta policial. Se hallaron unos 120 metros de cables cortados y herramientas.

Tres hombres fueron demorados este domingo 8 de noviembre durante un procedimiento realizado sobre la Ruta Costanera Sur de Villa Mercedes, luego de un alerta por la presunta sustracción de cables en inmediaciones del Monumento al Indio y una fábrica de la zona.

La intervención estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico, que fue advertido por el Centro de Operaciones Policiales sobre la presencia de tres personas que estarían sustrayendo cables.

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El procedimiento se inició alrededor de las 9. Al llegar al lugar, los efectivos identificaron a tres hombres de 18, 24 y 30 años.

El hallazgo de los cables y las herramientas

Posteriormente, durante un rastrillaje por el sector, el personal policial encontró aproximadamente 120 metros de cables cortados sobre el suelo.

Además, fueron secuestradas dos mochilas que contenían herramientas, prendas de vestir, alhajas y rollos de cable de aluminio, entre otros elementos.

Personal de Policía Científica realizó los registros fotográficos correspondientes en el lugar.

Traslado y actuaciones

Luego del procedimiento, los tres hombres fueron trasladados a un centro de salud para el examen médico. Más tarde, fueron llevados a la Comisaría Seccional Vigésima Novena.

Allí quedaron demorados por averiguación de antecedentes y medios de vida, a disposición de las actuaciones judiciales correspondientes.