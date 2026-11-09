Russell Brand fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión por violación y agresiones sexuales

El actor británico fue declarado culpable de cuatro delitos cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009. El tribunal de Londres le impuso una pena mínima de siete años antes de acceder a la libertad condicional.

Russell Brand fue condenado este lunes por un tribunal de Londres a 10 años y 6 meses de prisión por un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009.

El actor y comediante británico, de 51 años, había sido declarado culpable de los cuatro delitos el jueves. La sentencia fue dictada por el juez Joel Bennathan, de la corte de Southwark, al sur de Londres.

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Durante la audiencia, el magistrado calificó a Brand de “depredador sexual” y destacó la “determinación y el coraje” de las víctimas, quienes debieron enfrentar el trauma derivado de los hechos. Sus identidades no fueron divulgadas y cuentan con derecho al anonimato de por vida.

Los delitos por los que fue condenado

Diez años de la pena corresponden a la violación de una mujer cometida en 2009. Según el expediente presentado durante el proceso, la víctima tenía 21 años y había conocido a Brand después de un espectáculo en el Hammersmith Apollo de Londres.

Los otros tres cargos por los que fue condenado corresponden a agresiones sexuales cometidas en distintos ámbitos: un beso y tocamientos a una empleada de Capital Radio en 2005; el contacto con los pechos de una trabajadora de MTV durante una fiesta en el Soho en 2004; y una agresión contra una empleada de Channel 4 durante una grabación en 2009, a quien le había pedido un masaje.

El jurado absolvió al actor de otros dos cargos de violación y de uno por intento de agresión indecente, al considerar que no habían sido probados como delitos.

La reacción de Brand y de la Policía Metropolitana

Tras conocer la sentencia, Brand, que llevaba un crucifijo al cuello, miró a su esposa, Laura Gallacher, y le dijo: “Te quiero”. Luego fue trasladado a las dependencias internas de la corte y posteriormente a una cárcel.

El actor deberá cumplir como mínimo siete años antes de poder acceder a la libertad condicional. Durante el proceso, Gallacher estuvo presente en casi todas las audiencias y defendió la inocencia de su marido. En su declaración, describió a Brand como un padre y esposo atento, además de reconocer que había sido muy promiscuo antes de su matrimonio.

El juez también mencionó como elementos de descargo las tareas realizadas por Brand en los últimos años para ayudar a personas con distintos tipos de adicciones y las dificultades que la condena representa para su familia, integrada por tres hijos.

El detective Andy Furphy, de la Policía Metropolitana de Londres, sostuvo que la condena “marca un hito importante” en la investigación y que Brand “ha respondido por sus delitos”.

Furphy también destacó la valentía de las mujeres que denunciaron y señaló que su decisión podría alentar a otras personas que sufrieron violencia sexual a buscar ayuda y reportar lo ocurrido.