El río Paraná llegó a 5,76 metros frente al puerto local, por encima del umbral de 5,70 metros. Las familias fueron alojadas en un centro de asistencia de Alto Verde.

El río Paraná superó este domingo el nivel de evacuación en la ciudad de Santa Fe y alcanzó los 5,76 metros frente al puerto local, según informó la Prefectura Naval Argentina. Mientras continúa la crecida, 217 personas de 66 familias fueron alojadas en un centro de asistencia de Alto Verde.

La medición registrada a las 18 se ubicó seis centímetros por encima del umbral de evacuación, establecido en 5,70 metros para la escala del puerto santafesino. El nivel de alerta, en tanto, está fijado en 5,30 metros.

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El paso de ese límite no implica necesariamente un desalojo masivo, pero activa el refuerzo de la vigilancia y de las medidas preventivas en los sectores expuestos al avance del agua, especialmente en barrios costeros y asentamientos ubicados fuera de los anillos de defensa.

Traslados y asistencia en Alto Verde

El último parte de la Municipalidad de Santa Fe indicó que 217 personas permanecían alojadas en el Centro de Asistencia Integral Nº 1, ubicado en el acceso a Alto Verde sobre la Ruta Nacional 168. El grupo estaba compuesto por 123 adultos y 94 menores pertenecientes a 66 familias.

Las autoridades realizaban traslados preventivos desde la zona de La Vuelta del Paraguayo hacia ese predio, que cuenta con módulos habitacionales, duchas, provisión de agua, atención sanitaria y acompañamiento educativo.

En Colastiné Sur, el sector norte del barrio quedó bajo agua y se construían módulos para recibir a las familias que debieran abandonar sus viviendas. Equipos municipales y del Ejército Argentino recorrían las áreas afectadas y distribuían provisiones y materiales por vía fluvial entre quienes permanecían en sus casas.

El municipio mantenía 31 puntos de bombeo, cerraba compuertas y reforzaba defensas. El monitoreo incluía los barrios Los Alisos, Alto Verde, La Boca, Varadero Sarsotti, La Guardia, Bajada Distéfano, El Pozo y Matheu.

También se habían registrado viviendas inundadas al oeste de la Ruta Provincial 1, a la altura de Rincón Norte y Arroyo Leyes, en zonas sin defensas costeras. En Rincón se detectaron filtraciones de agua subterránea y, en un loteo privado de Arroyo Leyes, ingresó agua luego de que cediera una defensa construida de manera particular.

El pronóstico para los próximos días

El Instituto Nacional del Agua prevé que el Paraná continúe en ascenso frente a Santa Fe y alcance los 5,90 metros hacia el 24 de noviembre. Además, el organismo no descarta que el nivel llegue a un promedio máximo de 6,20 metros.

La ciudad registró crecidas superiores al umbral de evacuación en 2016, cuando el río llegó a 6,61 metros y 464 personas debieron dejar sus hogares, principalmente en Colastiné Sur y La Vuelta del Paraguayo. También hubo picos de 6,02 metros en 2010 y de 5,94 metros en 2007, aunque esos antecedentes no permiten determinar la evolución de la crecida actual.

La Entidad Binacional Yacyretá vinculó la persistencia de caudales elevados en el Paraná y sus afluentes con condiciones asociadas al fenómeno El Niño. Según el organismo, existe una alta probabilidad de nuevos episodios de aguas altas entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

Por su parte, el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional señala mayores probabilidades de lluvias superiores a los valores normales en el Litoral, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis, La Pampa y sectores de la provincia de Buenos Aires. El organismo aclaró que se trata de una tendencia promedio y no de precipitaciones constantes.

Otras localidades en nivel de evacuación

El informe de Prefectura también ubicó en estado de evacuación a Goya, Reconquista, Esquina y San Javier, además de localidades entrerrianas como La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante. Isla del Cerrito, sobre el río Paraguay, también superó su referencia de evacuación.

La Agencia Federal de Emergencias había contabilizado el viernes 26 localidades afectadas por las inundaciones en el Litoral y 4.547 personas evacuadas o autoevacuadas. Esa cifra era previa a la medición hidrométrica difundida posteriormente por Prefectura.