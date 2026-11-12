Firmaron la adjudicación para construir 300 viviendas en Villa Mercedes

El gobernador de San Luis confirmó que las obras comenzarán de inmediato en un predio ubicado junto al campus de la UNViMe.

El gobernador Claudio Poggi firmó este jueves el decreto de adjudicación de obra para iniciar la construcción de 300 viviendas en la zona norte de Villa Mercedes, San Luis. Los trabajos comenzarán de inmediato.

La rúbrica se realizó en un predio contiguo al campus de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agronómicas de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), junto al futuro edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.

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Las tierras fueron donadas por la casa de estudios en el marco de un convenio con el Ejecutivo provincial. Como parte del acuerdo, el Gobierno colabora con la construcción de la futura facultad.

“Ese fue el origen de esta urbanización. Así que primero, gracias por esta cooperación. Esa es la forma en que se debe trabajar, cooperando”, remarcó Poggi durante el acto.

El plan de vivienda “Tenemos Futuro”

El gobernador explicó que el nuevo plan habitacional de San Luis se denomina “Tenemos Futuro” y que regirá durante los próximos años.

“A fin de este año vamos a entregar casi 300 viviendas aquí en Villa Mercedes y estamos empezando otras 300 más. Y esto recién comienza, porque esta es una inscripción que hicimos el año pasado y en todo el país hay déficit habitacional”, señaló.

Poggi aseguró que la Provincia continuará construyendo unidades hasta que el último inscripto acceda a una casa. “Hay muchos inscriptos en Villa Mercedes y vamos a hacer viviendas hasta que el último inscrito acceda a su casa. Hasta el último”, afirmó.

Vivienda, trabajo y familia

Durante su discurso, el mandatario recordó que, por ley, la mitad de la obra pública estará destinada a la construcción de viviendas.

“La obra pública es la madre de las industrias. La obra, la construcción en general, es la madre porque motoriza todas las demás industrias aledañas. La construcción de vivienda es la obra pública que más puestos de trabajo genera. Por eso, la alegría de los compañeros trabajadores de la UOCRA, porque esto genera trabajo”, sostuvo.

En esa línea, vinculó el acceso a la vivienda con la generación de empleo y el fortalecimiento de las familias. “Trabajo, vivienda y familia, tres cosas que van de la mano, las sabias sabias palabras del Papa, que nos visitó hace pocos días, que habló de cuidar la familia”, expresó.

“Que una familia acceda a su vivienda propia contribuye a eso y genera trabajo. Familia, trabajo y vivienda: tres temas que en San Luis hemos abrazado con mucha fuerza, y hoy estamos dando el ejemplo aquí en Mercedes”, agregó.

El gobernador también sostuvo que la continuidad del plan permitirá mantener la actividad para los trabajadores de la construcción y pidió que los inscriptos no pierdan la esperanza.

Sobre el final, Poggi anticipó que, a medida que avancen las edificaciones, organizará visitas junto con los preadjudicatarios para que conozcan cuál será su futuro hogar y puedan estrechar vínculos con sus vecinos.