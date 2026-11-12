Villa Mercedes: renovaron un convenio para repavimentar calles con una inversión superior a $5.500 millones

El acuerdo entre la Provincia y el Municipio contempla el segundo semestre de 2026 y el primero de 2027, con un financiamiento compartido del 70% y el 30%.

La repavimentación de calles en Villa Mercedes avanzará a partir de un nuevo convenio del programa “Construyendo con tu Pueblo”, firmado por el intendente Maximiliano Frontera y el ministro de Gobierno de San Luis, Gonzalo Amondarain. El acuerdo contempla una inversión superior a los $5.500 millones.

El convenio fue rubricado este jueves durante la agenda del gobernador Claudio Poggi en la ciudad. A diferencia de los acuerdos habituales, incluye de manera conjunta el segundo semestre de 2026 y el primer semestre de 2027.

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El esquema de financiamiento establece que el 70% de los fondos será aportado por el Gobierno provincial, mientras que el Municipio de Villa Mercedes contribuirá con el 30% restante. Según explicó Amondarain, las obras serán seleccionadas por el Ejecutivo local de acuerdo con las necesidades de la ciudad.

Qué calles serán intervenidas

Frontera anunció nuevos trabajos de pavimentación y repavimentación en distintos sectores. Entre las zonas y arterias mencionadas se encuentran Juan Yáñez y Libertad, en el barrio La Rioja; la avenida Los Álamos; Chacabuco; Coronel Elizondo; y los accesos por avenida de los Álamos y presidente Perón.

El intendente señaló que recientemente se firmó un acuerdo para 60 cuadras y que ahora se sumarán otras 120. De acuerdo con sus declaraciones, el total de pavimentación alcanzaría 180 cuadras y, con las tareas de repavimentación en arterias principales, superaría las 200.

El jefe comunal sostuvo que las obras deberán coordinarse con trabajos de agua, cloacas, iluminación y otros servicios esenciales, con el objetivo de evitar intervenciones posteriores sobre el pavimento.

El impacto previsto para la ciudad

Amondarain afirmó que la inversión permitirá generar empleo y movilizar a proveedores y empresas locales. “Esos fondos van a dinamizar la economía, generando mano de obra local y permitiendo el desarrollo de proveedores y de empresas en la ciudad de Villa Mercedes”, expresó.

Durante el acto, Poggi destacó la importancia de sostener la coordinación entre la Provincia y el Municipio. También vinculó la obra pública con la mejora de los servicios y la generación de trabajo para las familias mercedinas.

En la misma jornada, el Gobernador anunció otros proyectos para Villa Mercedes, entre ellos la urbanización de terrenos cercanos al campus de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, donde está prevista la construcción de 300 viviendas del programa “Tenemos Futuro”. Según indicó, la inversión inicial superará los $32.000 millones y los sorteos de adjudicatarios se realizarán el 1° de diciembre.

Poggi también afirmó que Villa Mercedes será la primera capital alterna de San Luis, una figura que, según explicó, se impulsará mediante la reforma constitucional promovida por su gestión.