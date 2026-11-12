Lionel Scaloni mantiene dudas en el arco, la defensa, el mediocampo y el ataque para el amistoso de este viernes ante Uruguay.

La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Uruguay todavía presenta varias incógnitas, según la planificación del entrenador Lionel Scaloni para el partido de este viernes, correspondiente al inicio de una nueva fecha FIFA.

La principal duda está en el arco. Emiliano “Dibu” Martínez, quien viene de recuperarse de una grave lesión en la mandíbula, podría ser titular, aunque también aparece como alternativa Gerónimo Rulli.

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Las dudas en la defensa y el mediocampo

En la defensa, la zaga central estaría integrada por Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez. En el lateral derecho jugaría Agustín Giay, mientras que el sector izquierdo aún no tiene una definición entre Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.

En la mitad de la cancha, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tendrían un lugar asegurado. La única duda en ese sector pasa por la inclusión de Exequiel Palacios o Valentín Barco.

La incógnita en el ataque

La delantera también presenta una definición pendiente. Thiago Almada y Gianluca Prestianni compiten por un lugar para acompañar a Nico Paz y Julián Álvarez. El artículo destaca el inicio de temporada de Prestianni en el Benfica de Portugal.

El encuentro ante Uruguay será el primer amistoso de la Selección argentina en la presente fecha FIFA. Luego, el equipo dirigido por Scaloni también se enfrentará con Costa Rica.

La posible formación argentina

Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.