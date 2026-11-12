Noviembre ofrecerá una lluvia de meteoros, conjunciones planetarias y una Superluna en San Luis

El cielo puntano permitirá observar a Marte y Júpiter, la lluvia de meteoros Leónidas, el paso de Voyager 1 a un día luz y una Superluna el 24 de noviembre.

Noviembre tendrá una serie de fenómenos astronómicos visibles desde el cielo de San Luis, entre ellos una conjunción de Marte y Júpiter, la lluvia de meteoros Leónidas y una Superluna. El cronograma fue difundido por el Parque Astronómico de La Punta (PALP).

Entre el 12 y el 20 de noviembre, hacia el este, podrán observarse Marte y, más arriba, Júpiter. Con el paso de los días, Marte se desplazará hacia abajo y durante la madrugada del sábado 14 y el domingo 15 se producirá la conjunción entre ambos planetas.

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Según explicó Rony Tapia, astrónomo del PALP, los planetas pueden verse a simple vista como puntos brillantes que, a diferencia de las estrellas, no titilan. Marte presenta un brillo algo más débil que Júpiter y se distingue por su color rojizo.

La lluvia de meteoros Leónidas

La lluvia de meteoros Leónidas comenzó el 6 de noviembre y finalizará el 30. Su máxima actividad se espera entre el 16 y el 17, con un promedio estimado de 15 meteoros visibles por hora.

El PALP recomendó buscar un lugar oscuro y realizar la observación a simple vista, ya que los objetos pueden aparecer en cualquier sector del cielo. También sugirió llevar ropa adecuada, repelente y adoptar una posición cómoda para la observación nocturna.

El fenómeno se origina en las partículas dejadas por el cometa 55P/Tempel-Tuttle. Cuando la Tierra atraviesa ese material, las partículas ingresan a la atmósfera a gran velocidad y se calientan por la fricción.

Voyager 1 alcanzará la distancia de un día luz

El miércoles 18 de noviembre, a las 7:16:07, la nave espacial Voyager 1 de la NASA estará a 25.902 millones de kilómetros de la Tierra, una distancia equivalente a la que recorre la luz en 24 horas.

En esas condiciones, un mensaje enviado a la nave demoraría un día en llegar y la respuesta tardaría otras 24 horas. La Voyager 1 es el primer objeto fabricado por el ser humano en alcanzar esa distancia.

La nave fue lanzada el 5 de septiembre de 1977. En marzo de 1979 llegó a Júpiter, donde descubrió anillos tenues y vulcanismo en una de sus lunas; en noviembre de 1980 se encontró con Saturno y estudió la atmósfera de Titán. El 14 de septiembre de 1990 fotografió seis planetas.

Además, la Voyager 1 superó la heliosfera, la burbuja protectora de partículas y campos magnéticos generada por el Sol. Su posición en tiempo real puede consultarse en la página oficial de la NASA.

La Superluna será el 24 de noviembre

La Superluna se producirá el 24 de noviembre a las 11:53. La Luna llena se verá más grande y brillante de lo habitual debido a su corta distancia a la Tierra, estimada en unos 358.000 kilómetros.

El fenómeno ocurre cuando la fase de Luna llena coincide con el perigeo, el punto de mayor aproximación de la Luna al planeta. La de noviembre será la primera de una serie de tres Superlunas consecutivas, que continuará en diciembre y enero.