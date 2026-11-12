La inflación fue de 2,2% en octubre y acumuló 33,1% en doce meses

El IPC registró una aceleración de 0,3 puntos porcentuales frente a septiembre, según informó el INDEC. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideró las subas, con 4,2%.

La inflación fue de 2,2% en octubre y acumuló una variación interanual de 33,1%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 26,3% en 2026.

El dato representó una aceleración de 0,3 puntos porcentuales frente a septiembre y se ubicó por encima de las proyecciones de analistas y consultoras privadas, que habían estimado un incremento de entre 1,8% y 2,1%.

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Vivienda y servicios lideraron los aumentos

De las doce divisiones que componen el IPC, tres registraron subas superiores al nivel general. La mayor variación correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento de 4,2%, impulsado por la suba del gas.

Le siguieron Recreación y cultura, con 3,3%, y Bienes y servicios varios, con 2,3%. También aumentaron Prendas de vestir y calzado (2,2%), Transporte (2,1%), Comunicación (2%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2%).

Los incrementos más moderados se registraron en Salud (1,8%), Restaurantes y hoteles (1,5%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,4%), Educación (1,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%).

La inflación núcleo y las categorías del IPC

Por categorías, la inflación núcleo avanzó 1,5%, con subas vinculadas al alquiler de la vivienda y a los restaurantes. Los precios estacionales aumentaron 5,5%, principalmente por verduras, tubérculos y legumbres, mientras que los regulados subieron 2,9% por los incrementos en el gas y los combustibles para vehículos.

El economista Joaquín Aranguiz, de Fundación Libertad, sostuvo que la suba de Alimentos y Vivienda, agua, luz y gas explicó casi la mitad del incremento mensual. También señaló que el proceso de desinflación continuaba, aunque la inercia todavía no parecía haberse quebrado por completo.

El dato quedó por encima de las previsiones

Fundación Libertad y Progreso y Equilibra habían estimado una inflación de 1,8% para octubre. C&T Asesores Económicos y Analytica habían proyectado 1,9%, mientras que EcoGo había calculado 2,1%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de estimaciones privadas, había previsto una variación de 1,8% para el décimo mes del año.

En la Ciudad de Buenos Aires, el IPC registró una suba de 1,9% en octubre. De esta manera, acumuló un incremento de 26,1% en 2026 y de 32,5% en la comparación interanual. Los rubros de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; salud; y restaurantes y hoteles explicaron el 63% del aumento general de la canasta minorista porteña.

La explicación de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el comportamiento de la inflación núcleo, que fue la menor desde julio de 2025, con excepción de ese mes. Además, afirmó que la media móvil de tres meses de esa categoría fue la más baja desde enero de 2018.

Según el funcionario, la variación general de octubre estuvo influida por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que tuvieron una incidencia significativa en la división de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.