Villa Mercedes: secuestraron una motocicleta por maniobras peligrosas

Un joven de 19 años fue identificado cuando circulaba en una Zanella ZB de 110 cc en inmediaciones de Betbeder y Pueyrredón.

Una motocicleta fue secuestrada preventivamente este miércoles 11 de noviembre por la tarde en Villa Mercedes, luego de que su conductor fuera señalado por realizar maniobras peligrosas en la vía pública.

El procedimiento estuvo a cargo de policías de la Sección Patrulla del Comando Radioeléctrico de la UROP N° 2, quienes intervinieron tras recibir una comunicación del Centro de Operaciones Policiales.

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Según la alerta, un motociclista realizaba maniobras conocidas como “willy” en inmediaciones de las calles Betbeder y Pueyrredón.

Al llegar al lugar, los efectivos identificaron a un joven de 19 años que circulaba en una motocicleta Zanella ZB de 110 cc, de color rojo.

Ante la situación, se solicitó la intervención de Tránsito Municipal. El personal del organismo secuestró preventivamente el vehículo y labró el acta correspondiente.